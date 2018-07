Kinder lernen Erste Hilfe

Moers : Tummelferienkinder lernen vom THW

Die Tummelferienkinder üben Erste Hilfe an einer Puppe. Foto: Stadt Moers

Moers Erste Hilfe, Unfallstelle absichern: Klingt schwierig, ist es aber gar nicht. Die rund 90 Kinder am Tummelferien-Spielpunkt in Meerbeck bekamen am Freitag Besuch vom THW. Die Freiwilligen stellten ihre Arbeit vor und versuchten die Kinder für Gefahrensituationen zu sensibilisieren.

Zum Beispiel: „Was mache ich, wenn Mama umfällt und nicht mehr aufstehen kann?“, war eine der Fragen. „Hingehen, ansprechen, bei ihr sein und dann die Rettungskräfte anrufen. Wenn ihr darin fit seid, Erste Hilfe leisten: Kopf überstrecken, je nach Verletzung stabile Seitenlage anwenden“, war die Antwort. Und wie das geht, zeigten die Einsatzkräfte.