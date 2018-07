Millingen besiegt im Finale Concordia Ossenberg

Rheinberg Fußball-Stadtmeisterschaft Rheinberg: Vorjahressieger SV Budberg schwänzt die Siegerehrung.

Jetzt ist auch der letzte weiße Fleck auf der Karte der Rheinberger Fußball-Vereine getilgt. Erstmals in der Geschichte der Stadtmeisterschaften sicherte sich der SV Millingen den Titel und durfte nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg im Endspiel gegen Concordia Ossenberg den noch jungfräulichen und erstmals umspielten neuen Pokal in die Höhe stemmen. Um die Trophäe wurde vor dem Finale noch gebangt. „Wir wussten zwar, dass es einen neuen Pokal geben würde“, so verriet Wolfgang Zeien, der für die Organisation der fünftägigen Veranstaltung zuständige Sportliche Leiter des diesjährigen Ausrichters TuS Borth. „Nur, wo der war, wussten wir nicht!“ Die Lösung hatte der Bürgermeister parat. Frank Tatzel brachte nicht nur den neu gestifteten Pokal zur Siegerehrung mit, er dankte auch dem TuS für die perfekte Ausrichtung und hatte für die teilnehmenden sechs Mannschaften anerkennende Worte parat.