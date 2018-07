SV Sonsbeck besiegt die VSF Amern im letzten Test

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Erfolgreicher Formtest gegen Amern vor dem Niederrheinpokal-Spiel gegen Süchteln.

Das ist eine Saisonvorbereitung so ganz nach dem Geschmack von Thomas von Kuczkowski. In sechs Partien gab es fünf Siege und ein Remis. Der Trainer des SV Sonsbeck freute sich nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg über den Landesligisten VSF Amern: „Ich bin nach den in den Testspielen gezeigten Leistungen davon überzeugt, dass wir stärker sind als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr.“ Auch damals hatte der SVS allerdings eine prima Vorbereitung hingelegt, dann aber einen verkorksten Start in die Meisterschaftsserie einstecken müssen.