Rostock: Klasse-Leistungen bei Leichathletik-DM

Sonsbeck/Xanten/Rostock Leichtathletik-DM: Der Nachwuchs des SV Sonsbeck und des TuS Xanten mischt in Rostock munter mit. Klasse-Platzierungen für die Mädchen.

Enttäuschung und Freude lagen am Wochenende ganz nah beieinander. Nach der Silbermedaille zum Auftakt der Leichtathletik-DM in Rostock am Freitag für Franziska Schuster (TuS Xanten) über 100 m Hürden (wir berichteten) hätte Rahel Brömmel (SV Sonsbeck) über die 1500 m der U18-Altersklasse beinahe nachgelegt. In 4:41,73 Minuten wurde sie Vierte.