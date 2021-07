Solidarität aus Nettetal : Der Flut folgt eine Welle der Solidarität

Nettetal Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat eine große Hilfswelle ausgelöst. Auch aus Nettetal haben sich Ehrenamtliche aufgemacht. Die Stadt selber hat dem THW aus ihren Beständen 200 Stahlbetten zur Verfügung gestellt.

Bereits an zwei Wochenenden machte sich Dierck Erber mit Helfern auf den Weg nach Ahrweiler, um dort dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. In seinem Geschäft 08/15 mit Vintage-Möbeln hat er zuvor die Spenden gesammelt und in einen Transporter verladen. Darunter waren Wasser und Getränke jeder Art, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Babynahrung und Windeln. Mit dabei aber auch Besen, Abzieher, Gummistiefel und Eimer. Gefragt waren auch Tiernahrung und haltbare Lebensmittel wie Suppen oder Würstchen. Erber war mit seinem Laden von der Lobbericher Straße in Breyell nach Dyck 10 umgezogen, wo entschieden mehr Platz zur Verfügung steht. Er war überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, aber auch bewegt von der Not vor Ort. Vieles wurde direkt vom Transporter weggegeben.