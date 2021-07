51-Jähriger aus Moers : Kind in Krefeld missbraucht - Verdächtiger festgenommen

Krefeld Eine Elfjährige ist am vergangenen Samstag von einem unbekannten Mann in Krefeld bis nach Hause verfolgt und dort sexuell missbraucht worden. Ein registrierter Sexualstraftäter ist jetzt festgenommen worden.

Nach dem sexuellen Missbrauch eines elfjährigen Mädchens in Krefeld hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten fassten den 51 Jahre alten Mann aus Moers in der Wohnung eines Angehörigen in Krefeld, wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte. Mehrere Zeugen hatten sich demnach bei der Polizei gemeldet.