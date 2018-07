Rekordbesuch beim größten US-Bikertreffen am Niederrhein.

Moers : Die große Freiheit fängt in Moers an

Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Mehr als 400 Motorradfahrer rollten zum größten Biker-Treffen am Niederrhein zum Generation Park. Durch eine große Tombola und zahlreiche Spenden kamen 4.160 Euro zur Unterstützung krebskranker Kinder zusammen.

Ein ordentlichen Eindruck des amerikanischen Biker-Lebensstils in die Stadt zu bringen, ist die eine Sache. Dabei mit den Klischees rund um das Image dieser Szene aufzuräumen, eine andere. „US-Biker meets Niederrhein“ hat dies am Wochenende zum siebten Mal in Folge gemeistert und mit einer Spendenaktion für einen gemeinnützigen Verein erneut ein überaus großes Herz bewiesen.

Von Samstag bis Sonntag konnten sich Motorrad-Begeisterte und all diejenigen, die es in Zukunft noch werden wollen, beim größten Biker-Festival am Niederrhein auf dem Gelände des Generation Park ganz ihrer Leidenschaft hingeben. Insgesamt 25 Händler sorgten für genügend potentiellen Nachschub für die eigenen Sammlungen. Egal ob T-Shirts, Lederjacken, Helme, Schilder, Schmuck oder Mützen – es blieben keine Wünsche aus dem Reich der genzenlosen Freiheit auf zwei Rädern offen.

Bei gutem Wetter ließ man sich die, für den Biker, typische Currywurst schmecken, trank das ein oder andere alkoholfreie Bier und bestaunte die ausgestellten Maschinen, die selbst bei unerfahrenen Besuchern für Aufsehen sorgten. Die Food Trucks, deren Besatzungen für das leibliche Wohl zur Verfügung standen, stellten, ganz getreu dem Motto, amerikanische Snacks zur Verfügung. Im Generation Park wurde für frühe Besucher zudem ein Biker-Frühstück angeboten.

Für Peter Clasani, Veranstalter des Festivals, war das Wochenende ein voller Erfolg. „Es war durchweg positiv. Alleine am Samstag hatten wir 4000 Besucher im Durchgang“, berichtete er. Was ihn jedoch noch viel mehr erfreue, sei das Ergebnis der Tombola. Mit der Unterstützung verschiedener Firmen stellte US-Biker meets Niederrhein eine Tombola mit 270 Preisen zur Verfügung, die von einem Gutschein einer der teilnehmenden Unternehmen bis hin zu einem Werkzeugwagen im Wert von 670 Euro reichten. Alles, was die Besucher tun mussten, um teilzunehmen, war ein Los für einen Euro zu kaufen. Insgesamt wurden 1620 Lose verkauft. Alle Einnahmen der Tombola gehen an Gänseblümchen NRW, einen Verein zur Unterstützung krebskranker Mädchen und Jungen.„Da kamen ganz viele Barspenden aus dem Publikum, auch die Security hat 100 Euro dazu gegeben. Die Tombola war natürlich eine Riesenarbeit, aber es hat sich gelohnt“, erzählte Clasani. Durch die vielen Spenden konnten insgesamt 4.160 Euro gesammelt werden. Sein persönliches Highlight des Wochenendes hängt auch mit der Spendenaktion zusammen. „Ein kleiner Junge hat sein gesamtes Taschengeld gespendet. Da waren wir alle gerührt“, erinnert sich der Veranstalter.

Am Samstag startete, angeführt von Bastian Glacer, um 14 Uhr eine 61 Kilometer lange Ausfahrt an den Niederrhein, an der 60 Motorräder teilnahmen. Zudem wurden drei Pokalsieger gekürt. Den ersten Platz machte Henry Hochstein für das beste ausgestellte Bike, das von den Besuchern bewertet werden konnte. Pokal Nummer zwei ging an MMC Lagerschaden für die größte gemeinsam angereiste Gruppe. Insgesamt nahm sie mit 15 Mopeds teil. Der dritte Pokal wurde für die weiteste Anreise verliehen und ging an Philippe Rody aus Frankreich.