Wohngemeinschaft für Senioren

Moers : Senioren-WG in ehemaliger Cecilienschule

Eine große Dachterrasse gehört auch zur Senioren-WG. Foto: Wohnungsbau Moers GmbH

Moers Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH lädt Senioren ein, mal etwas Neues zu wagen. Die städtische Tochtergesellschaft bietet in der sanierten ehemaligen Cecilienschule an der Cecilienstraße in Scherpenberg eine Wohngemeinschaft für vier Personen an.

