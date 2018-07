Demenz-Café in Eick-Ost

Moers Das Angebot ist Teil der Quartiersentwicklung in Eick-Ost. Es wird auch in Kamp-Lintfort angeboten.

Ein Begrüßungslied, ein Stuhlkreis, Apfelkuchen backen, Kräutertöpfchen bepflanzen, Mensch-ärgere-dich-nicht spielen: Tanja Reckers und Ricarda Ophoven, Mitarbeiterinnen in der Quartiersentwicklung, wollen mit demenziell veränderten Menschen in Eick-Ost und in Kamp-Lintfort schöne Stunden verbringen. Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es das Angebot als Teil der Quartiersentwicklung. Einmal im Monat laden sie für drei Stunden zum Demenz-Café ein. „Zugleich verschafft das Angebot den Angehörigen etwas Freiraum – für Erledigungen, Termine oder um einfach mal die Füße hochzulegen. Bei Bedarf finden sie bei uns natürlich auch Rat und Hilfe“, sagt Sozialarbeiterin Tanja Reckers.