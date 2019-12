Moerser Weihnachtsmarkt : Buden bieten viele Leckereien

In der traditionellen Glühweinpyramide gibt es allerhand alkoholische und nicht-alkoholische Heiß-Getränke. Foto: Carolin Streckmann

Dieser Tage können die Moerser und Besucher aus anderen Städten wieder Bratwürste, Reibekuchen und Glühwein in der Budenlandschaft genießen. Auf dem Weihnachtsmarkt ist viel Altbewährtes dabei. Aber es gibt auch Neuheiten.

Zwischen der Schlittschuhbahn, der Bühne vor dem Schloss und den Weihnachtsdeko und andere Waren verkaufen, sind die Essens- und Getränkebuden in jedem Jahr beliebte Anlaufstellen für Moerser Weihnachtsmarktbesucher.

Getränke Erste Anlaufstelle und Blickfang ist dabei die Glühweinpyramide, auf die man direkt zu läuft, wenn man den Markt auf dem Kastellplatz betritt. Natürlich wird hier vor allem der Glühwein bestellt, den es nicht nur klassisch in rot oder weiß, sondern auch als Fruchtwein mit Kirschgeschmack gibt. Zu den Besonderheiten an der Pyramide gehört auch der „Bounty-Kakao“ – eine heiße Schokolade mit Kokosnusslikör. Auch Trendgetränke wie Hugo und Aperol werden in einer heißen Variante angeboten.