Ökologie vor Gestaltung : Stadt will Moerser Park erweitern

Moers Das Brachland der früheren Grafschafter Kampfbahn soll zum „naturnahen“ Gelände werden. Die Fläche soll sich selbst überlassen werden, der Park als solcher wird um rund 63.000 Quadratmeter ergänzt.

Geplant ist an dieser Stelle deshalb die Anlage zweier zusätzlicher Wiesen mit unterschiedlichen Nährstoffböden. Da magere Böden von alleine zuwachsen und irgendwann zu einem Wald werden, müsse dort eingegriffen werden, sind sich Stadt und biologische Station einig. Bereits jetzt müssten die Gehölze eingedämmt werden. Dabei dürfe aber auch kein Kahlschlag vollzogen werden, so Heckmanns. „Gemäht werden soll höchstens einmal im Jahr“, sagt Sommerfeld. Ein solches Vorgehen empfiehlt auch der Bund für Umwelt und Naturschutz, egal ob es sich um öffentliche oder private Grünflächen handelt. Selbst kleine Flächen würden dabei schon ausreichen, um Flora und Fauna gedeihen zu lassen.

Was die Gestaltung betrifft, so soll die Enni Energie & Umwelt nach Ende der Bauarbeiten Bäume am neuen Wohngebiet pflanzen. „Damit der Park nicht plötzlich mit einem Blick auf Vorgärten unterbrochen wird“, so Sommerfeld. Ein Teil der Kopfweiden, die den Sportplatz der Filder Benden umgeben, sollen im Zuge der Umgestaltung gefällt werden. Diese weichen einerseits neuen Wegen, andererseits würden sie nicht ins Bild der entstehenden Vegetationslandschaft passen, heißt es von Seiten der Stadt. Grundsätzlich sei man immer interessiert, alte Bäume zu schützen, insbesondere die für den Niederrhein typischen Kopfweiden, sagt Harald Fielenbach vom Nabu Moers und Neukirchen-Vluyn. „Aber unter Umständen kann das Fällen nötig sein, um bestimmte Landschaften zu entwickeln – zum Beispiel wie am Schwafheimer Meer, wo einige Bäume kurzgehalten werden, um das Schilf zu schützen.“