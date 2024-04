Dinner-Konzert im Martinstift Moers Hommage an Frank Sinatra mit Drei-Gang-Menü

„Er schnippt lässig „Come fly with me" mit den Fingern, swingt „The Lady is a tramp", flirtet wie einst „Old blue eyes" aus ebenso blauen Augen mit den Damen im Publikum - "I get a kick out of you“. Er schüttet singend, mit einem Glas Jack Daniels in der Hand, zu wehmütigen Piano- und Saxophonklängen sein Herz aus: "Fly me to the moon".“ Hits wie „New York, New York“ und „My Way“ bildeten die Höhepunkte des Abends. Die Veranstaltung am 29. Juni startet um 18.15 Uhr, Einlass ist um 17 Uhr, ab 22.15 Uhr steht ein Meet & Greet mit dem Künstler aus Oldenburg auf dem Programm.