Tipps für Moerser Haushalte : Enni verteilt Abfallkalender 2020

Moers Moerser erhalten damit Daten, Informationen und Entsorgungstipps.

Gelbe Säcke, Restabfall, Bio- und Papiertonne; Moerser haben viele Möglichkeiten, ihren Abfall zu entsorgen. Damit sie dabei den Überblick behalten, informiert die Enni Stadt & Service über die App „Niederrhein Apptuell“, ihren elektronischen Abfallkalender und „klassisch“ mit dem Abfallkalender auf Papier. „Hierin steht alles Wissenswerte rund um die Themen Abfall und Entsorgung“, so Tanja Neervort, Leiterin der Enni-Kundenzentren. Bis zum 7. Dezember verteilt die Enni wieder rund 55.000 Exemplare an alle Moerser Haushalte. Wer bis zum 9. Dezember per Post noch keinen Kalender erhalten haben sollte, kann ein Exemplar per E-Mail an info@enni.de oder telefonisch unter der Servicenummer 0800 222 1040 bestellen.