Engagement am Niederrhein : Künstler setzen sich für mehr Toleranz ein

Für Sängerin Judy Bailey und Patrick Depuhl ist der Einsatz für demokratische und christliche Werte selbstverständlich.

Aktionen wie das interkulturelle Musikprojekt oder auch Auftritte für einen guten Zweck, wie im Schlosstheater, sind für das Ehepaar wichtig. „Die Menschen müssen lernen, zusammen zu leben“, erklärte Judy Bailey. Ihr Mann ergänzte mit Blick auf die europäische Geschichte: „Was die Demokratie hier in 75 Jahren aufgebaut hat, das ist eine riesige Errungenschaft.“ Die gelte es zu schützen. Das sieht auch Guido Lohmann so, der seinen Einsatz für den Verein so erklärte: „Persönlich treibt mich die mächtige Herausforderung an, in Zeiten, in denen sich viele Menschen an politische Ränder drängen lassen, Stellung zu beziehen. Ich finde es wichtig, Flagge zu zeigen – für eine tolerante Gesellschaft und den Erhalt der Demokratie.“ Zu ihrem Engagement für demokratische Werte gehört für Judy Bailey und Patrick Depuhl auch, sich in ihrer Familie oder Nachbarschaft hilfsbereit zu zeigen und ehrenamtliche Aufgaben übernehmen. „Demokratie ist ein Geben und Nehmen“, sagte Patrick Depuhl. „Wir brauchen einander“, fügte Judy Bailey hinzu.