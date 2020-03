Corona: Gelebte Solidarität in Moers und Neukirchen-Vluyn : Miteinander und füreinander in Zeiten einer schlimmen Krise

MOERS/NEUKIRCHEN-VLUYN Menschlich bleiben und Solidarität gegenüber anderen zeigen, das ist das Gebot der Stunde. Die Moerser Barbara-Buchhandlung versorgt ihre Kundschaft mit einem Lieferservice. Gastronomen wie Claus Palm und Tim Lellau aus dem Ortsteil Vluyn üben für ihre Branche den Schulterschluss.

„Wir sind weiterhin für Sie da. Auch in turbulenten Zeiten lassen wir Sie nicht ohne Lesestoff“, verkündet die Moerser Barbarba-Buchandlung über Facebook. Mehr als 50 Buchlieferungen verlassen täglich die Buchhandlung an der Burgstraße. Zusätzlich wird in der nächsten Woche zu den Fahrzeugen noch ein Fahrradkurier unterwegs sein, um den bestellten Lesestoff auszuliefern. Kontaktfrei bestellen über alle Kanäle, das ist der Service des sechsköpfigen Teams um die Ladeninhaberin Kathrin Olzog. Als sich Mittwoch die Beschränkungen für Geschäftsleute ohne Lebensmittelsortiment ankündigten, sattelte Kathrin Olzog auf einen Lieferservice um. „Unsere Kunden sind einfach so dankbar, dass sie zu Corona-Zeiten etwas ganz Normales tun können, nämlich per Telefon persönlich ein Buch bestellen“, sagt Kathrin Olzog. Kam früher der Kunde ins Geschäft, fährt ihr Team nun zu ihm und erlebt Ermutigendes und vor allem Anerkennung.

„Kunden winken uns vom Fenster aus zu, wenn sie uns entdecken“, so Kathrin Olzog. Die Buchlieferung wird vor die Haustür gelegt, bezahlt wird per Überweisung. Auch ihr Team erlebt eine völlig neue Arbeitsplatzsituation. „Wir arbeiten in einer Dreier-Schicht eine Woche zusammen und nehmen die Bestellungen entgegen. Das Stück Normalität tut gut“, sagt Kathrin Olzog. Nach den Lesetipps für Erwachsene (RP berichtete) hat Buchhändlerin Anika Weitz für den Lesenachwuchs Buchtipps über Facebook zusammengestellt. „Wir haben im Sortiment ein Anziehsticker-Buch für Jungen und Mädchen“, empfiehlt sie. Malen nach Zahlen mit Katzen- und Pferdemotiven richtet sich ebenfalls an Kinder. Das kreative Sortiment wurde aufgestockt.

Einen ungewöhnlichen Aufruf zur Solidarität hat der Vluyner Gastronom Claus Palm vom Samannshof gestartet und auf seine Homepage gesetzt. Das Projekt „Gutscheine statt Klopapier“ ist als bundesweite Solidaritätskampagne gestartet und ein Hilferuf aus der Gastro-Branche, die am Boden liegt. Gäste helfen so ihrem Lieblingslokal. Auf die Kampagne aufmerksam machte ihn der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer. User können sich in beliebiger Höhe einen Warengutschein runterladen, über Paypal bezahlen und in Corona freien Zeiten in ihrem Lieblingslokal einlösen.