Lebensart in Moers : Baguetterie mit französischem Flair

Kim-Sabrina Kroll und Gabriel Lamothe betreiben seit letztem Jahr eine Baguetterie. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

MOERS Gabriel Lamothe hat sich für den Gründerpreis der Freddy-Fischer-Stiftung beworben. Der Wettbewerb läuft auch in Corona-Zeiten weiter. Die Idee für seine Baguetterie brachte der Moerser aus Paris und Marseille mit.

Von Peter Gottschlich

Ein Baguette mit einer Frikadelle aus Rinderhackfleisch, Pommes Frites und einer scharfen Sauce füllen? „In Frankreich ist das normal“, schmunzelt Gabriel Lamothe. „In Deutschland ist das ein Experiment.“ Der 26 Jahre alte Moerser ging das Wagnis ein. Er setzte dieses Baguette auf seine Speisekarte, um es Fréros zu nennen, so wie seine Baguetterie an der Homberger Straße. „Das Experiment ist gelungen“, sagt der junge Unternehmensgründer. „Am Anfang haben es vor allem Schüler gekauft. Jetzt ist es etabliert und beliebt auf der Speisekarte.“

Nicht nur das Experiment mit dem außergewöhnlichen Baguette ist ihm gelungen, sondern auch mit der Baguetterie. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Kim-Sabrina Kroll eröffnete er diese Mitte Dezember. „Ich hatte immer die Idee, mich selbstständig zu machen“, sagt der gelernte Bürokaufmann. „Ich bin ein Risiko eingegangen. Niemand konnte wissen, wie eine Baguetterie in dieser Lage angenommen wird. Wir sind überrascht, wie gut sie ankommt, zum Beispiel von Schülern der beiden umliegenden Gymnasien, Mitarbeitern des Rathauses oder Laufkunden.“ Schon 2018 hatte er die Idee, eine Baguetterie mit Café zu eröffnen, aus Paris und Marseille mitgebracht. „Dort leben mein Vater und mehrere Verwandte“, berichtet der junge Gründer. Er, der fließend französisch spricht, und seine Lebensgefährtin, die neben ihren Lehramtsstudium acht Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, suchten lange ein passendes Ladenlokal. Das fanden sie im Frühjahr 2019 in der einstigen Galerie Schmitz, die drei Jahre leer gestanden hatte.

INFO Der Gründerpreis und die Baguetterie Adresse Die Baguetterie Fréros liegt an der Homberger Straße 32 in der Nähe des Königlichen Hofes. Normale Öffnungszeiten Sie hat montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und samstags von 10 bis 18 Uhr. Telefonisch ist sie unter 02841 9797657 zu erreichen oder über Instagram unter baguetterie,freros. Bewerbung Die Baguetterie Fréros bewirbt sich gerade als viertes Unternehmen um den Gründerpreis „#VisionM“, der mit 10.000 Euro dotiert ist.

Sie bauten es ab Sommer 2019 ein halbes Jahr lang um, um es so einzuteilen, wie es oft in Cafés und Kneipen im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld zu sehen ist. In einem offenen Vorraum, in dem sich einstmals die Schaufenster links und rechts des Eingangs befanden, ließen sie das Glas ausbauen, um dort Bänke einzurichten, auf denen zum Beispiel Raucher Platz nehmen können oder die Gäste im Trockenen Baguette, Crêpe oder Kaffee genießen können. Dahinter liegt ein geschlossener Raum mit Stühlen und Tischen. „Als dritter Raum soll im Frühjahr ein Außenbereich dazukommen“, blickt Kim-Sabrina Kroll auf die nächsten Monate. „Ich denke, wir sind in Moers die Ersten mit dieser Dreiteilung. So belebt die Baguetterie die Homberger Straße.“

Sie ließen Strom-, Wasser und Abwasserleitungen ersetzen. Sie ließen, Wände neu verputzen, den Toilettenraum ersetzen und bauten eine Küche ein. „Wir haben Erspartes eingesetzt und keinen Kredit aufgenommen“, sagt die 26 Jahre alte Moerserin. Sie und er tauften die Baguetterie Fréros. Der Name lehnt sich an das Französische an und steht für Brüder sowie Freunde.