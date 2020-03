Doppelhaushälfte in Moers : Frauen nach Explosion in Lebensgefahr

Durch die Explosion hat sich die Fassade der Doppelhaushälfte in Teilen gelöst. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers In einem Einfamilienhaus an der Essenberger Straße ist es am Freitagmorgen zu einer schweren Verpuffung gekommen. Die Bewohner erlitten zum Teil schwerste Brandverletzungen.

Es ist 8.35 Uhr am Freitag, als die Nachbarschaft entlang der Essenberger Straße in Asberg von einem lauten Knall aufschreckt. An diesem Morgen sind viele Menschen wegen der Corona-Krise zu Hause geblieben, gleich mehrere greifen besorgt zum Telefon. Als die Rettungskräfte kurz darauf eintreffen, ist die Lage dramatisch: In einer Doppelhaushälfte ist es zu einer schweren Explosion gekommen. Die hellbraune Klinkerfassade des Häuschens ist teilweise abgeplatzt, in einem Dachfenster ist die Scheibe geborsten. Ein Mann, 59 Jahre alt, hat sich selbstständig ins Freie retten können, zwei Frauen, 58 und 90 Jahre alt, befinden sich noch im Inneren. Mit schwersten Brandverletzungen werden sie von Feuerwehrleuten aus dem Gebäude geborgen. Zwei Rettungshubschrauber werden angefordert, um die Explosionsopfer schnellstmöglich in Spezialkliniken nach Duisburg und Bochum zu fliegen. Für beide Moerserinnen besteht Lebensgefahr.

„Offenbar ist es im Haus zu einer Verpuffung gekommen“, erklärt Feuerwehrchef Christoph Rudolph später, nach Abschluss der Rettungsarbeiten. „Eine Verpuffung kann entweder durch Gas, oder durch Kraftstoff entstehen. Was genau passiert ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.“ Nach Informationen unserer Redaktion wurde im Gebäude ein Kanister gefunden. Eine akute Einsturzgefahr bestand laut Feuerwehr nicht. „Wir haben die Statik überprüft, auch die des Nachbargebäudes“, sagt Rudolph.

Info Was passiert bei einer Verpuffung? Druckwelle Eine Verpuffung ist eine schlagartig auftretende Druckwelle, die durch das Zünden einer explosionsfähigen Atmosphäre entsteht. Durch eine für die Verbrennung zu geringen Sauerstoffzufuhr entsteht Kohlenmonoxid. In einer bestimmten Menge bildet das Kohlenmonoxid mit dem Sauerstoff in der Luft ein explosives Gemisch.

Unter Atemschutz betreten Feuerwehrleute das Haus an der Essenberger Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)