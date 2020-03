Internet in Moers : Hier hakt es noch im Netz

Im Großen und Ganzen können die Moerser mit dem Mobilfunknetz zufrieden sein - auch wenn es an einigen Stellen noch Nachholbedarf gibt. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Ergebnisse ihrer Funkloch-App.

In Moers liegt laut der App insgesamt eine recht flächendeckende 4 G-Versorgung der diversen Anbieter vor. Die Telekom ist sehr 4 G-präsent in der City – allerdings in Repelen nicht flächendeckend, verfügt dort an einem Standort sogar nur über ein 2 G-Netz. In Meerbeck ist sie mit 3G und 4 G-Netzen vertreten, in Schwafheim wurden 4G-Kapazitäten ausgebaut. Und die Telekom hat auch stark in Holderberg, was 4G anbetrifft, zugelegt. Vodafone ist mit G4 unter anderem in der Innenstadt, Vinn, Schwafheim, Genend oder entlang der Römerstraße stark. In Meerfeld ist der Mobilfunkanbieter allerdings so gut wie gar nicht mit irgendeiner Frequenz zu empfangen, in Utfort und Meerbeck bis auf wenige Ausnahmen nur mit 3G. Die Telefonica ist in Sachen 4 G zum Beispiel stark in der Stadtmitte, in Asberg, Rheinkamp oder Schwafheim, in Hochstraß im Bereich der Römerstraße. Überhaupt nicht präsent ist der Mobilfunkbetreiber zum Beispiel in Hochstraß im Bereich Hainbuchenstraße oder am Treibweg. Und vereinzelt gibt es in Schwafheim wie im Bereich Zedernweg/Wacholderstraße oder in Vennikel entlang der Kaldenhausener Straße nur 2G-Verbindungen.