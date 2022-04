An Moerser Grundschulen : CDU möchte Studenten als Lernbegleiter einsetzen

Moers Mit zehn Millionen Euro wird das Förderprogramm „students@school“ vom NRW-Bildungsministerium finanziell unterstützt. Auch Moerser Grundschulen sollen davon profitieren, sagen die Christdemokraten.

An immer mehr Grundschulen in NRW wird der durch die Corona-Pandemie versäumte Lehrstoff mithilfe von Lehramtsstudierenden aufgearbeitet. Sie werden dort als sogenannte Lernbegleiter im Schulalltag eingesetzt. Mit zehn Millionen Euro wird das Förderprogramm „students@school“ vom Bildungsministerium finanziell unterstützt. Laut der Internetseite students-at-school.de sind aktuell bereits 1069 Studierende und 475 Schulen registriert. Damit auch Moerser Grundschulen vom Förderprogramm profitieren, hat die CDU-Fraktion einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung gestellt.

„Auch in Moers haben Schülerinnen und Schüler Lerndefizite durch die Pandemie entwickelt – hier handelt es sich oft um eine Aufholjagd. Um so erfreulicher ist es, dass auf Landesebene erkannt wurde, wie wichtig es ist, hier schnellstmöglich nachzuarbeiten“, sagt CDU-Landtagskandidatin und Fraktionsvorsitzende Julia Zupancic.

Mit dem Förderprogramm „students@school“ bekommen auch Lehramtsstudierende die Möglichkeit, die durch Corona versäumten Präsenzstunden an Schulen nachzuholen. „Einen ähnlichen Antrag haben wir bereits vergangenen Sommer an die Moerser Stadt-verwaltung adressiert“, sagt Zupnancic. Denn nicht nur Schülerinnen und Schüler zählten in dem Fall zu den Leidtragenden der Pandemie, auch viele Studierende hätten deutlich weniger Praxiserfahrung sammeln können. „Dass sie im Rahmen des Förderprogramms als sogenannte Lernbegleiter Lehrkräfte unterstützen können und im Idealfall Lernlücken mit ihrem Basiswissen bei Schülerinnen und Schülern schließen können, ist ein wichtiger Baustein“, so die Landtagskandidatin. „Einzelne Moerser Grundschulen haben gegenüber unserer Fraktion ihr Interesse zum Lernbegleiter-Föderprogramm bekundet. Allerdings erst, nachdem sie von uns davon erfahren haben. Wir würden uns wünschen, dass die Stadtverwaltung solche Bildungsprogramme an den Moerser Grundschulen etabliert und damit jede Möglichkeit zur Verfügung stellt, versäumtes Wissen wieder aufzuholen.“