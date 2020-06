Bollwerk 107 in Moers : Poesie auf der Biergarten-Terrasse

Die Reihe sommerlicher Terrassen-Programme draußen vor dem Bollwerk 107 wurde am Freitag mit einem Poetry Slam eröffnet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Comedy, Slams und Dj-Sets gibt es im Bollwerk jetzt regelmäßig draußen, auf der eigens eingerichteten Biergarten-Terrrasse. Tischreservierungen sind von Dienstag bis Samstag telefonisch möglich.

Von Jutta Langhoff

Poetry-Slams, bei denen junge Sprachkünstler in einem Vortragswettbewerb Besuchern ihre Arbeiten präsentieren, gibt es im Moerser Jugendkulturzentrum „Bollwerk“ schon länger. Ungewohnt war, dass das Ganze an diesem Freitag im Freien stattfand. Auf der Suche nach Veranstaltungsmöglichkeiten, die sich auch unter den zurzeit noch vorhandenen Corona-Schutzbestimmungen durchführen lassen, wird es in diesem Sommer zusätzlich zu den schon früher veranstalteten „Terrassenkonzerten“ jetzt auch regelmäßig freitags Comedy, Slams und DJ-Sets auf dem Außengelände des Bollwerks geben.

Bei strahlendem Sommerwetter hatte man dazu an diesem Freitag zum ersten Mal auf einem Teil der ansonsten für parkende Autos vorgesehenen Fläche mit Sonnenschirmen und Bierzeltgarnituren einen zünftigen Biergarten aufgebaut. Die Bühne selber befand sich dabei erhöht, für alle Besucher mehr oder weniger gut einsehbar, auf der Terrasse am Ende des Bollwerk-Gebäudes. Daneben gab es ebenerdig einen Bierwagen, der für die Getränkeversorgung der Besucher und gleichzeitig als behelfsmäßiger Backstage-Bereich für die vier an diesem Abend angekündigten Poetry-Slammer diente.

Es war nicht nur die erste Veranstaltung der neuen Reihe, sondern auch die erste nach der Aufhebung des kompletten Corona-bedingten, allgemeinen Veranstaltungsverbotes. Entsprechend akribisch handhabte man dabei die landesweit verordneten Sicherheitsvorgaben. An einem eng begrenzten Eingangsbereich mussten alle Besucher zunächst ihre persönlichen Daten hinterlassen und wurden dann an einen zuvor für sie reservierten Tisch geleitet. Wer an diesem Abend nicht angemeldet war, hatte schlechte, aber dennoch nicht ganz aussichtslose Karten.

„Eigentlich ist es hier draußen viel schöner als drinnen“, kommentierte eine Besucherin aus Duisburg das neue Veranstaltungsambiente. Sie und zwei ihrer Freunde waren echte Poetry-Slam-Fans und hatten ihren Tisch am Vorabend telefonisch reserviert: „Das war überhaupt kein Problem.“ Für die akribischen Sicherheitsmaßnahmen hatten sie ebenfalls Verständnis: „Wir kommen auf jeden Fall wieder“, versprachen sie. Wie sonst bei den Poetry Slams im Bollwerk traten auch diesmal wieder vier junge Wortkünstler in zwei Durchgängen gegen einander an. In diesem Fall waren das der aus Viersen stammende Max Raths, mit raffinierten Wortspielen zum Thema Netflix, Instagram und Co., die beiden Düsseldorferinnen Marie Gehdannjez und Alina Schmolke mit persönlichen Liebesbekenntnissen und Lukas Knoben aus Aachen zum Thema Leben im Alter. Jeder hatte dafür zweimal sechs Minuten Zeit, wobei Lukas Knoben sich bei der nach dem ersten Durchgang durch Handzeichen erfolgten Stimmabgabe bereits als Favorit herauskristallisierte.