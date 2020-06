Gastronomie in Düsseldorf : Biergarten mit Trampolin und Pony-Reiten

Düsseldorf Mit der Übernahme der Rennbahn-Gastronomie durch Münchhausen erwacht auch der Biergarten aus seinem Dornröschenschlaf. Es gibt Füchschen-Bier, Burger und Haxen. Nur am Renntag muss die Terrasse wegen Corona geschlossen bleiben.

Öffnungszeiten Bei schönem Wetter hat der Biergarten in der Woche ab 16 Uhr sowie am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet. Schluss ist meist gegen 22 Uhr. Kontakt www.rennbahn-events.de/biergarten

Dann zeigte sich früh im Jahr die Sonne am Himmel, und Ahrens disponierte um: Den Biergarten wollte er eigentlich erst im nächsten Jahr anpacken, „dann haben wir uns gedacht, wir machen aus der Not eine Tugend und konzentrieren uns halt ganz darauf“. Die Biertischgarnituren wurden ausgetauscht oder zumindest gestrichen, der Getränkepavillon wurde aufgerüstet, ein neuer Essensstand eingeweiht, ein Hygienekonzept erstellt. „Nach zwei Wochen konnten wir aufmachen“, sagt Gabriele Ahrens.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Vor der Rennbahntribüne gibt es ausreichend Platz, sodass sich niemand ins Gehege kommt. Es gibt Füchschen Alt und Füchschen Pils, am „Salzig- und Süß“-Stand bereitet Koch Richard Nemeth neben Pommes und Currywurst auch verschiedene Hamburger- und Salatvariationen sowie Crêpes zu. Und jede Woche kommt etwas Neues hinzu, das den Biergarten zu einem echten Hotspot im Düsseldorfer Osten werden lassen dürfte. Zuerst wurden Liegestühle am Führring aufgestellt, in denen sich die Gäste mit einem Glas Wein fläzen können, und die Bäume waren plötzlich geschmückt. Dann war eines Tages ein Trampolin für Kinder am Rand des Geschehens aufgebaut.