Kommunalwahl in Moers : Auto-Szene und Drogenhandel: Wo Meerbeckern der Schuh drückt

Kommunalwahl in Moers

Moers-Meerbeck Die CDU und Bürgermeister Christoph Fleischhauer haben zu einem Rundgang durch den Stadtteil eingeladen. Es gab viel zu bereden. Danach stand fest: Einfache Lösungen gibt es nicht.

Eine Frau mittleren Alters beschwert sich über den Marktplatz in Meerbeck, der ein Drogenumschlagsplatz sei. „Wir schlafen mit zuen Fenstern“, sagt sie. „So laut ist es hier abends. Es wird gehupt und Dreck gemacht. Auf dem Friedhof liegen Plastikpäckchen von Drogen.“ Von der Lindenstraße wegziehen wollten ihr Mann und sie aber trotzdem nicht. Meerbeck liege nah an der Innenstadt, habe viel Grün und sei eine schöne Siedlung. Bürgermeister Christoph Fleischhauer hört geduldig zu. Er macht sich eine Notiz, sagt, er nehme ihr Problem mit. Er empfiehlt, auch den neuen Bezirksbeamten Jochen Schaten anzusprechen, wenn er als Polizist Streife durch Meerbeck läuft.

Der Verwaltungschef und die CDU haben am Samstagmittag ein neues Format im Kommunalwahlkampf gestartet. „Auf ein paar Schritte mit dem Bürgermeister“ heißt es. Premiere war in Meerbeck – auch, weil es vor Ort viel zu bereden gibt. An der Bismarckstraße, erzählt Fleischhauer, hatten seine Schwiegereltern ein Geschäft. Er ist Fan des Karnevalsverein Lusticana Meerbeck. Beim Nelkensamstag fährt er immer auf dem Wagen der Lusticana-Rebellinnen mit. Und: Jeden Samstag besucht er den Meerbecker Markt, um einzukaufen. „Ich komme als Privatperson“, sagt der Utforter und schmunzelt. „Als Bürgermeister werde ich angesprochen und komme ins Gespräch.“