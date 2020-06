Jugendkultur in Moers : Die Neuen im Bollwerk 107

Sarah Dickel und Kira Halfmeier verstärken das Team des Jugendkulturzentrums am Moerser Bahnhof. Trotz Corona ist viel zu tun. Es war für beide ein Neueinstieg unter besonderen Bedingungen.

Seit Februar arbeitet Kira Halfmeier bereits im Bollwerk. Die 24-jährige Duisburgerin bringt fundierte Erfahrungen mit. Zuletzt war sie im Freizeit-, Bildungs- und Reisebereich der Lebenshilfe Mülheim tätig. Ihr Studium der Kulturpädagogik machte sie an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. In Meiderich arbeitete sie im Veranstaltungshaus „Parkhaus“ und unterstützte in Viersen das Kunstprojekt „Kunstklatsch“ der städtischen Galerie. „Wir haben in Duisburg nichts Vergleichbares wie das Bollwerk“, sagt die 24-Jährige. Kontakt bekam sie zu Wenke Seidel, „weil ich auf der Suche nach einem Kooperationspartner für ein Festival war“, erzählt sie.