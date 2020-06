Kultursommer in Wegberg 2020 : Live-Musik im Biergarten und Online-Streams

Wegberg Corona verändert in diesem Jahr alles. Auch den Wegberger Kultursommer. Neben neun Live-Konzerten im Biergarten auf dem Rathausplatz stehen erstmals bei Facebook und Youtube Konzerte auch zum Online-Abruf bereit. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

10. Juli Take Two

Die Stadt Wegberg lässt sich mit Unterstützung des Energieversorgers NEW und der Kreissparkasse Heinsberg auch von den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie nicht davon abhalten, zum 17. Mal den Kultursommer zu präsentieren. Dank der Sponsoren ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei. „Wichtig war es, den Menschen in der schwierigen Zeit trotz der Kontaktbeschränkungen ein den Kontaktregelungen angepasstes Konzept zu bieten, das ein wenig Abwechslung bietet und mehr denn je unterschiedliche Zielgruppen anspricht“, sagt Wegbergs Bürgermeister Michael Stock.

Die neun geplanten Live-Konzerte wurden nur dank einer engen Kooperation aller Beteiligten mit Peter Jansen vom Bistro „Japi’s“ am Rathausplatz möglich. Jansen hat unter Berücksichtigung der Corona-Regeln den gemütlichen Biergarten an der Kastanie erweitert. „Unsere Gäste nehmen mit bis zu sechs Leuten an den Tischen Platz und können dann an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat in besonderer Atmosphäre tolle Konzerte erleben“, sagt Gastwirt Peter Jansen.