Langenfeld : Schauplatz zieht’s in die Sommerfrische

Langenfeld Ab 20. Juni gibt’s Comedy und Kindertheater im Freizeitpark. Vier Mitglieder eines Haushaltes der je zwei Menschen aus zwei Haushalten können auf Picknickdecken gebettet das Spektakel verfolgen.

(elm) Die Schauplatz Langenfeld GmbH zieht es nach draußen. Der Kulturveranstalter lädt zur „Schauplatz Sommerfrische!“ in den Langforter Freizeitpark und verspricht „Mit Abstand beste Unterhaltung“ für das Freiluftspektakel. Ab 20. Juni werden in der innerstädtischen Grünoase unterschiedliche Veranstaltungen über die mobile Bühne gehen. Bei jedem Wind und Wetter wird es viel Unterhaltsames für Groß und Klein geben. Dabei sitzt das Publikum gemütlich in Sicherheitsabstand an der frischen Luft auf der Wiese. Hier steht es jedem frei, wie man die eigene Picknickdecke mit Kulinaria bestückt.