Wegen Corona-Pandemie : Asberger Oktoberfest um ein Jahr verschoben

Moers-Asberg Das Fest lebt davon, eng zusammen zu sein, zu singen und zu feiern, sagen die Veranstalter. Nun soll am zweiten Wochenende im Oktober 2021 auf der Sportanlage an der Asberger Straße gefeiert werden.

2019 war das Asberger Oktoberfest ausverkauft. Am ersten Freitag und am ersten Samstag im Oktober feierten jeweils 1700 Freunde von Dirndl, Lederhose und weiß-blauer Gaudi im Festzelt an der Asberger Straße. Nicht wenige davon sicherten sich kurz darauf Karten für das Asberger Oktoberfest 2020, das am zweiten Wochenende im Oktober steigen sollte. Doch dieses Oktoberfest wird von der Bürgergemeinschaft Asberg jetzt auf das zweite Wochenende im Oktober 2021 verschoben.