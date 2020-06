Kommunalwahl in Moers : Sie wollen an die Verwaltungsspitze

Moers In Moers haben, Stand heute, eine Frau und sechs Männer die Bereitschaft erklärt, den Chefsessel im Rathaus erobern beziehungsweise verteidigen zu wollen. Stichtag für das Einreichen von Wahlvorschlägen ist der 27. Juli.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie: Am Termin für die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 13. September 2020 wird nicht gerüttelt. Das hat das NRW-Innenministerium mit einem neuen Erlass noch einmal bekräftigt. Ende Mai hat NRW-Innenminister Herbert Reul schriftlich festgelegt, dass der Stichtag für das Einreichen von Wahlvorschlägen noch einmal um elf Tage verschoben werden kann. Das wäre dann der 27. Juli 2020. In Moers wollen – Stand heute – eine Frau und sechs Männer den Chefsessel im Moerser Rathaus erobern oder verteidigen. Weitere „Bewerbungen“ sind möglich. Zumindest mit dem Kandidaturgedanken gespielt haben sollen auch Otto Laakmann (ehemals FDP, jetzt FBM) und der Sprecher des AfD-Kreisvorstands, Renatus Rieger. Parteien und Wählervereinigungen legen ihre Kandidaten bei Austellungsversammlungen fest.



Christoph Fleischhauer (CDU) Er will noch einmal: Bürgermeister Christoph Fleischhauer tritt bei der Kommunalwahl 2020 erneut als – nach eigenen Worten „überparteilicher“ – Bürgermeisterkandidat der CDU an. Die Entscheidung verkündete der seit Mai 55-Jährige im April vergangenen Jahres nach einiger Bedenkzeit. Was folgte, war ein Angebot: „Wenn ich das Amt wahrnehmen, dem Rat vorstehe oder im Rathaus Entscheidungen zu treffen habe, dann bin ich der Amtsträger, der natürlich Ideale und Bewertungen seiner Partei in sich trägt, aber nicht versucht, das Amt auszunutzen“, sagte Fleischhauer. Die Rolle des Vermittlers hat der Rechtsanwalt, der seit Juni 2014 im Amt ist und sich auch ausgebildeter Mediator nennen darf, zu einer Art persönlichem Markenzeichen gemacht. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde der Moerser Verwaltungschef in der Corona-Krise aber auch zum Macher.



Ibrahim Yetim (SPD) Die Sozialdemokraten haben lange nach dem Richten – dem idealen Herausforderer für den Amtsinhaber – gesucht. Wegen mangelnden Rückhalts innerhalb der Partei zog im vergangenen Jahr zunächst Gewerkschafter Detlef Raabe sein Angebot zur Kandidatur zurück. Daraufhin nahm eine parteiinterne Findungskommission die Arbeit auf. Am Ende stand ein Wunschkandidat vieler Genossen – ein Mann mit Erfahrung und „Gesicht“: Ibrahim Yetim, 55 Jahre alt, Landtagsabgeordneter und bislang stellvertretender Bürgermeister der Grafenstadt, tritt im September für die Moerser SPD im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt an. In einer Kampfabstimmung setzte sich der