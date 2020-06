Musik im Moerser Schlosspark : Die beste Chorprobe – mit Abstand

Genug PLatz für Sänger und Zuschauer: Zum ersten Mal seit der Corona-Krise kann der Gospelchor Joyfull Voices live wieder proben – auf den Parkwiesen hinter dem Moerser Schloss. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Joyful Voices haben mit Gospel unter freiem Himmel begeistert. Die öffentliche Probe könnte der Auftakt für weitere Konzerte und Kulturveranstaltungen im Moerser Schlosspark sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Soundscheck im Moerser Schlosspark. Chorleiter Ernst Ickler und die mehr als 20 Mitglieder des Gospelchores Joyfull Voices haben sich auf der großen Wiese weit voneinander entfernt aufgestellt und wollen mit Abstand das beste Konzert liefern. Ickler stimmt vorher am E-Piano einige Lieder des anderthalbstündigen Probenkonzertes an. Die Chormitglieder greifen zu ihren Mikros und setzen ein. Kleine technische Optimierungen folgen. Alles läuft unter freiem Himmel perfekt. Punkt 13 Uhr geht es schließlich los: Premiere für ein Probenkonzert in Coronazeiten.

„Wir wussten nicht, wie und ob uns diese ungewohnte Probe gelingen kann. Es ist spannend, komisch und toll zugleich. Wir haben so etwas noch nie gemacht. Aber jetzt weiß ich, wir können auch Open-Air“, sagt Ickler nach der kleinen Einsingphase zum Publikum.

Info Noch mehr Kultur im Park Planung Für die Planung von anderen Musikprojekten im Park ist Eva Marxen vom Moerser Kulturbüro unter Telefon 02841 201 720 erreichbar.

Eindringlich ist sein Appell, auf den nötigen Abstand zu achten. Anfängliche Bedenken, wie Wetter, Akustik bei lauen Lüftchen unter alten Bäumen oder zögerliche Publikumsreaktionen stellen sich schnell als völlig unbegründet heraus. Die Probenbesucher richten sich auf mitgebrachten Sitzkissen, Decken und Kühltaschen im Schatten gemütlich ein. Zusätzlich bieten Baumabschnitte Sitzgelegenheiten. Musik erfüllt den weitläufigen Park. Die Gospels klingen bis in die Höhe des Schlosses und machen zusätzlich Parkbesucher neugierig. Erste Lieder wie „Power“ oder „Open the eyes of my heart, I want to see you“ verfehlen ihre Botschaft nicht.

Nur 14 Tage hatte das musikalische Projekt gebraucht, um an den Start zu gehen. Ickler hatte die nötigen Behördengänge gemacht, das Kulturbüro aktiviert und die Volksbank Niederrhein als Sponsor gewonnen. Das Feuerwerk an Ideen, wie Kultur mit Abstand wieder ins Leben zurückkehren kann, erlebte am Samstag seine erfolgreiche Premiere und überzeugte auf ganzer Linie. Dicker Applaus zeigte, wie wichtig diese neuen Kulturformate sind.