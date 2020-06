Waldfreibad Walbeck : Comedy unter freiem Himmel mit Markus Krebs

Walbeck Mit seiner „Best of Tour“ kommt Markus Krebs am Wochenende 25. und 26. August ins Waldfreibad Walbeck. Seine Gäste dürfen es sich auf ihrer Picknickdecke oder ihren Liegestuhl gemütlich machen. Getränke und Snacks können vor Ort erworben werden.

Erkennungszeichen: dunkle Sonnenbrille, schwarze Wollmütze – und der Mann kann über sich selbst lachen. Das ist Markus Krebs, der bezopfte Mann aus dem Ruhrpott mit einem schier unerschöpflichen Repertoire an Witzen. Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker und eine Flasche Bier reichen ihm als schlichtes Equipment für seinen Comedy-Abend. Mit seiner „Best of Tour“ kommt Markus Krebs am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. August ins Waldfreibad Walbeck. Normalerweise füllt er große Hallen in ganz Deutschland, in Walbeck gastiert er unter freiem Himmel auf der Liegewiese des Waldfreibads. Seine Gäste dürfen es sich auf ihrer Picknickdecke oder ihren Liegestuhl gemütlich machen. Getränke und Snacks können vor Ort erworben werden.

„Wir freuen uns sehr, den Menschen im Sommer eine Veranstaltung mit so einem großartigen Künstler zu präsentieren. Gerade in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten ist Lachen eine super Medizin“, betont Geschäftsführer Benedikt May. In seinem „Sommer-Biergarten Spezial“ im Waldfreibad mixt Krebs das Beste aus drei Programmen. Er ist bekannt für seine gnadenlos-kompromisslosen Pointen, ein Markenzeichen innerhalb der deutschen Comedy-Szene. Sein Humor-Prinzip bewegt sich zwischen Kneipen-Kumpel und Witze-Papst. Auf jeden Fall dürfen sich die Besucher an beiden Abenden auf heitere, unbeschwerte Ablenkung nach den Einschränkungen und kurzweilige Unterhaltung freuen. . Nachdem die Sommer-Konzerte verschoben werden mussten, freut sich Benedikt May, dass es in diesem Jahr neben dem Schwimmbetrieb doch noch eine kulturelle Veranstaltung geplant werden konnte. „Dass wir das auf die Beine stellen können ist nur mit starken regionalen Partnern zu ermöglichen“, bedankt sich May bei den Sponsoren Stadtwerke Geldern, Volksbank an der Niers, Sanitätshaus Kessels und Krombacher.