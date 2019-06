Hitze in Mönchengladbach : Hier kann man sich heute abkühlen

Mönhengladbach Heute sollen es bis zu 38 Grad in Mönchengladbach werden. Wir haben ein paar Ausflugs-Tipps gegen die Hitze gesammelt, wie etwa die Kasematten im Schloss Rheydt oder die Krypta im Gladbacher Münster.

Kasematten im Museum Schloss Rheydt: 21 Grad Drei Meter tief von Backsteinen umzingelt Gänge entlang schlendern. Und das bei knapp 20 Grad – ganz ohne Klimaanlage. Das geht in den Kasematten des städtischen Museums Schloss Rheydt. „Wenn man hier eine halbe Stunde drin ist, sollte man sich eine Jacke mitnehmen“, empfiehlt Museumshausmeister Christian Naber. Hier unten gibt es keine Verbindung zur Außenwelt; Internet- und Handynetz Fehlanzeige. Ab und zu kämpft sich ein Lichtstrahl durch. Doch auch oberhalb der Kasematten lässt sich ein heißer Tag angenehm verbringen. Entlang der Seen gibt es schattige Plätze, um den vielen Pfauen dabei zuzusehen, wie sie ein Rad schlagen. Geöffnet sind die Kasematten und alle anderen Gebäude und Anlagen an der Schlossstraße 508 dienstags bis freitags zwischen 11 und 17 Uhr und am Wochenende eine Stunde länger bis 18 Uhr.

Krypta im Mönchengladbacher Münster: 18 Grad Im Münster ist es wie auch in vielen alten Kirchen angenehm kühl, mit leicht feuchter Luft. „Eine ältere Dame sprach mich nach dem Gottesdienst am vorigen Sonntag an und sagte, dass sie gefroren habe“, erzählt Probst Peter Blätter. Ganz so kalt ist es dann doch nicht. Aber wenn man verschwitzt herein komme, könne es gut sein, dass man sich leicht erkältet, sagt Blätter. In der Krypra unter dem Münster ist es noch ein paar Grad kühler. Das Thermometer schafft es unter die 20-Grad-Marke und macht damit einen der kühlsten öffentlichen Orte in Mönchengladbach fest. „Die Krypta ist einer der ältesten Räume in Mönchengladbach, und viele sagen es ist auch einer der schönsten“, sagt Blätter. Ausstellungen und Veranstaltungen werden hier mit einer warmen Farbmischung beleuchtet. Geöffnet ist jeden Tag außer montags von 10 bis 17 Uhr. Ehrenamtliche Mitarbeiter erklären Gästen die Teufel-Legende am Grab des Albertus und alles andere Wissenswerte des Münster. „Ohne die können wir die Öffnungszeiten nicht stemmen“, sagt Blätter.