Serie Gladbacher Lesebuch (49) : Von Blüte und Niedergang der Textilindustrie

Achter und Ebels, heute Aunde, gehört zu den wenigen Firmen, die den Strukturwandel gut überstanden haben. Foto: Aunde

Mönchengladbach Der Autor erinnert sich als Zeitzeuge an viele Unternehmen aus Mönchengladbach. Er beschreibt die Entwicklung in diesem Wirtschaftszweig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bruno Gamm

Anfang des 19. Jahrhunderts war die Textil- und Bekleidungsindustrie mit 47.000 Beschäftigten sehr stark vertreten. In der Textilindustrie wurden in dieser Zeit überwiegend rustikale Stoffe hergestellt. Man sprach von Gladbacher Knupp oder Rheinischem Manchester. In der Bekleidungsindustrie waren überwiegend kleine Nähbetriebe und Schneidereien mit damals 450 Betrieben angesiedelt. Nach Kriegsende hat sich die Anzahl der Betriebe verringert. Es entstanden um 1950 größere Betriebe wie zum Beispiel Clemens August Becker, Brax Keineweber, A. Beyer, Dieter Jansen (Gardeuer), Dohrmanns (Alberto), Frentzen, Potting, Povel, PW Kallen, van Laack, Vander, Wimmers, Zerres, Michael Irskens (Michele), wo jeweils hundert bis dreihundert Personen arbeiteten.

In der Textilindustrie wurden neue marktgerechte Stoffe hergestellt. Dieser Markt florierte besonders gut. Auf den Stoffmessen in Mailand, Florenz, Paris und Interstoff in Frankfurt waren auch Mönchengladbacher Unternehmen gut vertreten. Ab 1912 wurde an der Fachhochschule an der Webschulstraße die Konfektionsabteilung für die Bekleidung angesiedelt. Viele gelernte Schneider aus der ganzen Bundesrepublik wurden in drei Semestern zum Bekleidungstechniker ausgebildet. Die Schule hatte einen hohen Bekanntheitsgrad. Besonderen Anteil daran hatte Studienrat Erich Dommer. Nun hatte die Bekleidungsindustrie genügend Fachleute für den weiteren Ausbau.

Zunächst war als Wichtigstes die Nähmaschine im Einsatz. Schnell kamen spezielle Maschinen und Automaten dazu. In den Jahren ab 1970 begannen die Verlagerungen der Produktion ins europäische Ausland. Die Löhne, welche nicht die besten waren, stiegen von Jahr zu Jahr, so dass die Fertigung in Deutschland zu teuer wurde. Als die bis Ende der 1970er-Jahre geltende Quotenregelung entfiel, stieg der Anteil der Auslandsproduktion. Bei den Firmen folgten die ersten Betriebsschließungen.

Seit dieser Zeit gibt es das Betriebsverfassungsgesetz. Konnten bisher alle betrieblichen Angelegenheiten einseitig geregelt werden, wurden jetzt Vereinbarungen wie Arbeitszeit, Urlaube, Einstellungen und Löhne mit dem Betriebsrat vereinbart. Die Stundenlöhne waren bei fünf DM angelangt. Ab 1985 ging die Verlagerung der Produktion stetig weiter. Es bot sich außer den westeuropäischen Ländern auch Osteuropa an. In den 1990er-Jahren waren nur noch wenige Firmen intakt wie zum Beispiel Gardeur, van Laack, Alberto, Zerres, Cinque, Michael Irskens (Michele) und Wimmers. Es findet hier keine Mengenfertigung wie früher mehr statt.