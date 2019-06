Netzwerk für Gründerinnen : Female Founders Circle: Leichter lernen mit der „Freiluftbande“

Mönchengladbach Der „Female Founders Circle“ ist das Netzwerktreffen, bei dem sich weibliche Gründer in Mönchengladbach austauschen.

In der Gründer- und Startup-Szene sind Frauen noch immer in der Minderheit. Zerrin Börcek und ihre Mitstreiterinnen wollen mit dem „Female Innovation Hub“ Gründerinnen unterstützen, die „mit originären Ideen digitale Wertschöpfung kreieren und innovativen Geschäftsmodellen den Markt revolutionieren wollen“. Eine Plattform ist der „Female Founders Circle“, bei dem eine Geschäftsidee vorgestellt und diskutiert wird. Das letzte dieser Netzwerktreffen fand auf dem Mönchengladbacher Campus der Hochschule Niederrhein statt. Zwar musste eine der Referentinnen des Abends, Prof. Ekaterina Nannen, kurzfristig absagen. Mit der Design-Thinking-Expertin Nathaly Nagler gab es für die Besucher der Veranstaltung dafür spontan einen Workshop zu Kreativtechniken.

Auslöser war die Legasthenie von Tillmanns Sohn. Der Junge kam wegen seiner Lernschwäche in der Schule nicht mit. „Mit viel Tränen und Zuspruch versuchte ich, mit meinem Sohn den Schulstoff aufzuarbeiten“, erklärt die Gründerin dem rund 20-köpfigen Publikum die Situation. „Ein kleiner Lernfreund sollte her.“ Lernroboter, Computerspiel, E-Brettspiel? Tillmanns verwarf all das wieder. Dann die Eingebung: „Kinder lieben Abenteuer, warum diese Welt nicht mit der des Lernens verbinden?“ Dieser Gedanke war die Basis für die „Freiluftbande“. Suchen, sammeln, bewegen, erkunden, analog, nicht digital, für Sieben- bis Zwölfjährige. Hinter der „Freiluftbande“ steht ein Team.

Tillmanns zeigt auf, wo Probleme lagen oder liegen. Erzählt ihre Geschichte: dass sie sich während ihres Masterstudiums in Marketing und Management entschlossen hat, ihre Stelle im strategischen Bereich der unternehmensinternen Marktforschung der 3M Deutschland GmbH aufzugeben und in die Projektarbeit einzusteigen; dass sie als Projektleiterin bei der Hochschulgruppe Wuppertal der Enactus Germany begann, ein Team zu formen; dass sie an der Bizeps Startup Akademie teilnahm und mit vier Kommilitonen im Januar 2018 ihre Idee ausgründete. Die „Freiluftbande“. Noch immer kann keiner von ihnen davon leben, alle machen das nebenbei. Sie sind aber überzeugt, dass es einen Bedarf, also einen Markt gibt.