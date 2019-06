Ehrung in Mönchengladbach : Ein ausgezeichneter Blutspender

Ehrung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Meinolf Saure aus Mönchengladbach wurde von DRK-Generalsekretär Christian Reuter und DRK-Botschafterin Carmen Nebel in Berlin geehrt.

Der 16. Weltblutspendertag stand unter dem Motto „#missingtype – Erst wenn’s fehlt, fällt es auf!“. Zu den Botschaftern der Kampagne gehören unter anderem die Sportler Leon Goretzka, Sami Khedira, David Alaba, Kevin Kuske sowie die Sängerin Ella Endlich. Nun zeichneten DRK-Generalsekretär Christian Reuter und DRK-Botschafterin Carmen Nebel im feierlichen Rahmen in Berlin 65 engagierte Blutspender aus allen Bundesländern aus, die mit ihrer kontinuierlichen Spendetätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Behandlung und Heilung schwerkranker Mitmenschen geleistet haben. Am Brandenburger Tor wurden die Ehrengäste unter anderem von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci und DRK-Generalsekretär Christian Reuter begrüßt. Zusammen mit Bob-Olympiasieger Kevin Kuske betonten sie die Wichtigkeit der Blutspende und bedankten sich bei den Ehrengästen für ihr Engagement. Am Abend des Weltblutspendertages fand im Humboldt- Carré die Verleihung der Ehrenurkunden und Ehrennadeln durch DRK-Generalsekretär Christian Reuter und DRK-Botschafterin Carmen Nebel statt. Zu den Geehrten zählt auch ein Mönchengladbacher: Meinolf Saure. Er ist einer von 13 geehrten Blutspendern aus Nordrhein-Westfalen.