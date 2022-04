Turbulente Saison in der Volleyball-Verbandsliga : TV 1848 feiert Klassenerhalt, TuS Beeck muss zittern

Die Damen des TV 1848 mit Trainer Thomas Palaszewski. Foto: nipko

Volleyball-Verbandsliga Für den Mönchengladbacher TV 1848 und den TuS Beeck war es eine turbulente Saison in der Volleyball-Verbandsliga. Während die Damen des TV den Klassenerhalt am letzten Spieltag feiern konnte, sieht es für die Beckerinnen nicht so rosig aus.

Thomas Palaszewski ist ein Urgestein des Volleyballs. Seit knapp 30 Jahren steht er beim Mönchengladbacher Turnverein 1848 an der Seitenlinie und coacht das Damenteam. Dennoch erlebte Palaszewski in dieser Saison ein Novum: Er verpasste ein Spiel. „Das ist mir in meiner ganzen Zeit als Trainer noch nie passiert“, sagt Palaszewski. „Selbst mit Krankheit stand ich immer an der Linie, in dieser Saison bin ich dann aber doch einmal ausgefallen.“

Wie bei vielen anderen war es auch beim TV-Trainer eine Corona-Infektion, die ihn außer Gefecht setzte. „Alle Mannschaften in der Liga hatten große Probleme mit Corona“, sagt Palaszewski, der mit den Volleyball-Damen des TV 1848 vor zwei Jahren die Rückkehr in die Verbandsliga gefeiert hat. „Bei uns sind teilweise so viele Spielerinnen ausgefallen, dass wir zu dritt trainieren mussten.“ Auch diese schwierige Personalsituation war im Verlauf der Saison ein Grund, wieso sich das Ziel des Teams verändert hat. Im Aufstiegsjahr gelangen den Damen aus den ersten drei Spielen auch drei Siege. Dann wurde die Verbandsliga-Saison coronabedingt abgebrochen. „Als es wieder losging, hatten wir schon die obere Tabellenhälfte angepeilt“, sagt Palaszewski. „Doch durch Verletzungen, Corona und andere Ausfälle im Kader wurde schnell klar, dass wir uns auf den Klassenerhalt fokussieren müssen.“

Und den hat der TV 1848 am vergangenen Wochenende mit einem Sieg über die SG Pulheim/Frechen sichergestellt. Dank des 3:2-Erfolges über den direkten Abstiegskonkurrenten werden die Gladbacherinnen auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga antreten. „Wir sind froh, dass wir in dieser turbulenten Saison den Klassenerhalt frühzeitig feiern konnten“, so Palaszewski. Am Sonntag steht für den TV der letzte Spieltag an.