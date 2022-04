Besonderes Duell gegen Welate Roj Mönchengladbach : Warum Victoria Mennrath seine Reserve ersetzen musste

Soner Karaman (l.) war in der Hinrunde noch Spielertrainer bei der Rerserve von Victoria Mennrath. Nun ist er beim FC BW Wickrathhahn. Foto: Fupa/Martina Krämer-Lichtschlag

Fußball-Kreisliga A Seit dem Rückrundenstart hat sich das Personal bei Victoria Mennrath II stark gewandelt, kein Spieler aus der Hinrunde ist noch im Verein. Was vorgefallen ist und wieso gerade das Duell am Mittwoch gegen Welate Roj besondere Brisanz mit sich bringt.

Von Horst Höckendorf

Wenn der Vorletzte der Kreisliga A auf den Letzten trifft, ist gewiss von einem Kellerduell zu sprechen. Das alleine bringt schon Brisanz mit sich. Das Spiel zwischen der Reserve von Mennrath und Welate Roj hat am Mittwoch im Nachholspiel aber noch eine weitere besondere Komponente zu bieten: Gleich ein Dutzend Spieler verließ im Wintertransferfenster Mennraths zweite Mannschaft in Richtung Roj. Weitere Akteure zog es unter anderem nach Rheindahlen oder zu Türkiyemspor. In Summe verließ das gesamte Team inklusive Trainer Soner Karaman, den es nach Wickrathhahn als Co-Trainer verschlug, den Verein. Die Mannschaft aus der Hinrunde ist de facto nicht mehr existent.

Dem Vorstand um den Vorsitzenden Wolfgang Platen gelang es jedoch, die Reservemannschaft in der A-Liga am Leben zu erhalten – allerdings mit einigen Verschiebungen: Die ehemalige dritte Mannschaft ist nun die Reserve, Spieler aus der vierten Mannschaft gingen in die dritte und die vierte Mannschaft besteht nun aus den verbliebenen Spielern und einigen Akteuren aus der Alten Herren, die immer noch Lust haben, in der Kreisliga C mitzuwirken.

Aber warum hat sich die ursprüngliche Reserve-Mannschaft aufgelöst? Der Vorsitzende Platen moniert das Auftreten des Teams, das wegen Disziplinlosigkeit sogar bis vor das Sportgericht musste. „Wir waren es leid, andauernd Strafen zu zahlen, und hatten deshalb innerhalb des Vorstandes mit dem Gedanken gespielt, die Unruhestifter auszusondern. Das hat sich in der Winterpause durch den Abgang des Teams von selbst geregelt“, sagt Platen.

Ein Spieler, der namentlich nicht genannt werden möchte und nun im Trikot von Welate Roj spielt, wehrt sich gegen die Aussagen: „Nach außen ist der Eindruck entstanden, dass wir eine disziplinlose Mannschaft wären. Dem ist aber nicht so.“ Und weiter: „Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen, der technisch einen guten Ball gespielt hat. Aber wir waren viele Häuptlinge und wenige Indianer, also viele Alpha-Tiere. Da kann es schnell mal passieren, dass man sich auf dem Feld angiftet, weil jeder gewinnen will.“

Das Verhältnis zu Trainer Karaman sei nach Aussage des Spielers gut gewesen, „aber wir sind ihm vielleicht sportlich öfter in den Rücken gefallen“. Karaman selbst wollte sich direkt zu den Vorfällen nicht äußern, ließ aber in einem anderen Gespräch durchblicken, dass er sich die Aufgabe leichter vorgestellt habe. Es war seine erste Station als verantwortlicher Trainer. Augenscheinlich war es für ihn schwierig, die verschiedenen Charaktere und Mentalitäten der Mannschaft unter einen Hut zu vereinen.