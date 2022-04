Schiefbahn nimmt nach Pausenrückstand drei Punkte mit : SC Hardt zeigt zwei Gesichter und gibt Sieg aus der Hand

Fußball-Bezirksliga Im wichtigen Abstiegsduell läuft es für den SC Hardt eine Halbzeit lang nach Plan, dann gab das Schlusslicht der Bezirksliga das Duell gegen den SC Schiefbahn allerdings noch aus der Hand. Das lag auch an der miserablen Chancenverwertung.

Voller Optimismus ging der SC Hardt in das Sechs-Punkte-Spiel gegen Schiefbahn, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Ursache waren zwei unterschiedlichen Halbzeiten und das Auslassen guter Möglichkeiten.

Durch das Fehlen von Vitali Kwitko aufgrund einer Corona-Infektion war Hardt-Trainer Marc Trostel gezwungen, auf eine Dreierkette umzustellen. Diese Maßnahme erwies sich in der ersten Hälfte als geeignetes Mittel. Dank der zahlenmäßigen Überlegenheit im Mittelfeld eröffneten sich viele Chancen. Bereits nach vier Minuten hatte Ali Celik die erste Torannäherung, doch sein Flachschuss verfehlte das gegnerische Gehäuse. Dann ging es im Zwei-Minuten-Takt weiter. Yannick An Hoa Hahlen fiel das Spielgerät regelrecht auf den Schlappen, doch sein Torschuss war zu schwach. Zwei Zeigerumdrehungen später verfehlte Hahlen das Tor um zwei Meter (10.).

Schiefbahn kam in der zwölften Minute zur ersten Möglichkeit, als Nils Schleszies im eigenen Strafraum ein Luftloch schlug und der SCS durch Ken Meyer frei vor Hardts Torhüter Phillip Beckers stand, der dann im richtigen Moment den Einschlag verhinderte. Weitere 120 Sekunden später ein erneutes Duell zwischen Meyer und Beckers, als der Schiefbahner den Ball nach einem Eckball abschirmte und es dann aus der Drehung versuchte. Beckers war auch hier wiederum zur Stelle.

Holpriger Start in die Rückrunde

Holpriger Start in die Rückrunde : Spitzenreiter Mennrath knackt das Schiefbahn-Bollwerk

Hardt kassiert Pleite in Nachspielzeit

Fußball-Bezirksliga : Hardt kassiert Pleite in Nachspielzeit

Dann war bis zur 26. Minute Ruhe vor beiden Toren, ehe Beckers einen Kopfball von Jens Seyferth entschärfte. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann die Hardter Führung, als Ali Celik per Heber den Ball auf Hahlen spielte. Dessen Schuss lenkte Lazaros Iliadis beim Rettungsversuch auf der Linie ins eigene Tor ab (39.). Kurz darauf hätte Hardt die Führung ausbauen können, doch Hahlen vergab das Zuspiel von Mats Schleszies. Den darauf folgenden Eckball nutzte Hahlen von der Strafraumgrenze zum Abschluss, doch dieser Schuss wurde geblockt. Im Gegenzug prüfte Seyferth erneut Beckers.

Nach der Pause kam Schiefbahn wie verwandelt aus der Kabine. Die Gäste agierten nun wesentlich aggressiver und waren auf schnelle Balleroberung aus. Von Hardt kam dagegen deutlich weniger Gegenwehr. Bereits nach vier Minuten fiel der 1:1-Ausgleich durch Jens Seyferth (49.). Daniel Friesen markierte in der 65. Minute nach einem Konter den 2:1-Führungstreffer für Schiefbahn. Hardt bäumte sich nochmals auf: Aber Berkan Gürsoy verfehlte den langen Pfosten knapp (74.), Moritz Lambertz traf nur das Quergebälk (83.) und musste in der Nachspielzeit (90.+5) mit Gelb-Rot vom Platz. Auch Ali Celik traf zum Abschluss nur noch den Außenpfosten (90.+7). So blieb es beim 2:1-Auswärtssieg für Schiefbahn.