Handball-Oberligist trotzt den Personalsorgen : Geistenbecker Rumpfkader begeistert bei Sieg in Mettmann

Handball-Oberliga Der Handball-Oberligist TV Geistenbeck hatte vor dem Auswärtsspiel mit argen Personalsorgen zu kämpfen und fuhr dennoch einen souveränen 26:20-Erfolg ein. TVG-Coach Thomas Laßeur freute sich vor allem über die starke kämpferische Leistung.

Auch wenn es im Vorfeld nicht gerade rosig aussah, wurde von der ersten Sekunde an um jeden Ball gekämpft. Die Deckung verrichtete einen guten Job und Torhüter Alex Lausberg erwischte einen überragenden Tag. Dabei hatte er auch das Glück des Tüchtigen, denn allein vier Mal landete er mit seinem Hinterteil auf dem Ball, der dann aber nicht mehr über die Torlinie rollte. Die Gäste fanden immer besser in ihr Spiel und erkämpften sich einen 10:4-Vorsprung.

Auf Linksaußen erwies sich Routinier Jens Hermanns einmal mehr als extrem treffsicher. Besonders stark war die Leistung von Marko Markovic, der erst im Herbst von Adler Königshof nach Geistenbeck wechselte. Auf der halblinken Rückraumposition wurde er in der 20. Minute eingewechselt und machte eine Menge Alarm. „Marko hat sich in den letzten Wochen im Training immer mehr angeboten“, betonte der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Heute hat er seine Chance absolut genutzt und war sicherlich ein Garant für unseren Erfolg.“

Erwähnenswert auch der Auftritt von Thomas Heynen, der eigentlich in der TVG-Zweitvertretung beheimatet ist, sich wegen des Personalmangels jedoch zur Verfügung stellte, und die ihm gestellten Aufgaben zur absoluten Zufriedenheit erfüllte. „Ich bin natürlich rundum zufrieden“, freute sich Laßeur. „Der kämpferische Einsatz war das Fundament und heute hatten wir auch das nötige Spielglück, was uns zuletzt etwas abhandengekommen war.“

Bereits am Mittwoch geht es für die Geistenbecker weiter, wenn sie in heimischen Gefilden den Aufstiegsaspiranten Bergischer HC II empfangen. „Bei unserem zweiten Spiel in dieser englischen Woche werden wir natürlich alles in die Waagschale werfen, um den großen Favoriten zu ärgern“, so Laßeur. „Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung“.