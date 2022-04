Verbandsliga-Spitzenreiter gewinnt gegen SV Neukirchen : TSV Kaldenkirchen hat das Glück des Tüchtigen

Der TSV Kaldenkirchen gewinnt gegen ersatzgeschwächtes SV Neukirchen. Foto: Tom Ostermann

Handball-Verbandsliga Verbandsliga-Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen schlägt den SV Neukirchen, zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war Coach Volker Hesse aber nicht. Eine deutliche Pleite gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf kassiert die Turnerschaft Lürrip.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Sollte am Ende einer Saison ein Aufstieg zu feiern sein, fragt wohl kaum noch jemand, ob Spiele und Ergebnisse alle meisterlich waren. Das eine oder andere Mal gehört das Glück des Tüchtigen dazu und dann gibt es auch noch Begegnungen, wo es so gar nicht funktionieren will und letztlich doch zwei Punkte eingefahren werden. So auch beim TSV Kaldenkirchen, der gegen die Rumpftruppe des SV Neukirchen zwar deutlich mit 31:22 (14:8) die Oberhand behielt, jedoch alles andere als einen glänzenden Auftritt hinlegte.

„Natürlich wollen wir jetzt auch aufsteigen“, betonte der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Aber dafür muss die Leistung auch stimmen. Ich möchte jetzt gar nicht arrogant klingen, Neukirchen hat mit arg dezimierten Kader wirklich alles aus sich herausgeholt, aber genau das haben wir nicht. Wir haben noch einige schwere Spiele zu bestreiten und wenn wir dann so auftreten wie heute, werden wir den Platz nicht als Sieger verlassen. Wir hatten heute insgesamt 25 Fehlwürfe, davon haben wir alleine acht Tempogegenstöße nicht verwerten können, da kann es nicht unser Anspruch sein, sich mit diesem Ergebnis zufriedenzugeben.“

Die Hausherren hatten zunächst deutlich mehr Mühe als erwartet und liefen bis Mitte der ersten Halbzeit sogar einem Rückstand hinterher. Entweder scheiterte man am bärenstarken Neukirchener Torwart-Oldie Michael Biskup oder ging viel zu sorglos mit den sich bietenden Chancen um. „Wir haben in den Trainingseinheiten zuletzt viel an unseren Wurfbildern gearbeitet, aber davon hat nichts gefruchtet“, ereiferte sich Hesse weiter. „Außer Til Deckers im Tor und den beiden Rückraumspielern Steffen Coenen und Maik Tötsches hat heute keiner zu seiner Normalform gefunden. Natürlich freue ich mich über den Sieg, aber nicht die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind.“ Am Deinstagabend steht für den TSV bereits die nächste Aufgabe auf dem Programm, wenn er bei der Zweitvertretung von Adler Königshof gastiert. „Königshof sollten wir tunlichst nicht unterschätzen“, warnte Hesse. „Es muss eine Leistungssteigerung her und dabei müssen wir versuchen, das Zusammenspiel mit den Kreisläufern zu unterbinden.“

Die Torschützen des TSV Kaldenkirchen: Tötsches (8/3), S. Coenen (6), M. Coenen (4), Schürmanns, N. Coenen (je 3), Kuik, Rosati (je 2), Rongen Lösche und Mönicks.

Nichts zu lachen gab es für die abstiegsbedrohte Turnerschaft Lürrip, die bei einem Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, dem TV Aldekerk II, einen rabenschwarzen Tag erwischte und sich mit einer mehr als deftigen 27:48 (11:22)-Klatsche wieder auf den Heimweg machen musste. „Es war einfach unglaublich, wie wir von der ersten Sekunde an unter die Räder gekommen sind“, sagte ein fassungsloser Tobias Elis, Trainer der Lürriper.

Doch was war geschehen? Es sah so aus, als ob es für die Gäste eine neue Regel gab, wonach Angriffe besonders schnell abgeschlossen werden mussten. Die Dauer von 30 Sekunden wurde bei der TSL nur äußerst selten erreicht. Da ist es durchaus verständlich, dass die Chancenauswertung eher unterirdisch war und sich die Hausherren mit erfolgreich vorgetragenen Tempogegenstößen bedankten. Teilweise sah es so aus, als ob die Gäste gar nicht mehr wüssten, was sie machen sollen. In der zweiten Halbzeit gab es eine kurze Phase, die gerade einmal 90 Sekunden dauerte, in der die Aldekerker vier Tore erzielten. „So hoch zu verlieren ist natürlich enttäuschend“, sagte Elis. „Dabei ärgert mich die hohe Differenz noch viel mehr als die Anzahl der Gegentreffer, denn die sagt deutlich aus, dass wir absolut chancenlos waren. Jetzt heißt es Mund abwischen, diese Niederlage aus den Köpfen verbannen und die nächste Aufgabe wieder mit mehr Elan und Selbstbewusstsein angehen, auch wenn es schwerfällt.“