Handball-Regionalligist feiert nächsten Heimsieg : TV Korschenbroich reitet ungebrochene Erfolgswelle

Mit dem wichtigen 32:26-Heimerfolg über die SG Langenfeld bleibt der TV Korschenbroich in der Handball-Regionalliga gleichauf mit Spitzenreiter interaktiv. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Vor 350 Zuschauer fährt der TV Korschenbroich in der Waldsporthalle den nächsten Sieg in der Handball-Regionalliga ein. Dank des 32:26-Erfolges über die SG Langenfeld bleibt das Aufstiegsrennen mit interaktiv Handball extrem spannend.

Der TV Korschennbroich schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und bezwang am Samstag die abstiegsbedrohte SG Langenfeld mit 32:26 (17:7). Mit von der Partie war auch der halbrechte Rückraumspieler Henrik Schiffmann, der sich zuletzt in Weiden eine Fußverletzung zuzog.

Allerdings nahm er lediglich auf der Auswechselbank platz. Schonung war angesagt, denn der angeschlagene Routinier war nur für den Notfall vorgesehen, zu dem es glücklicherweises aus TVK-Sicht nicht kam. Gleich in der Anfangsphase mussten die Korschenbroicher aber die nächste schlechte Nachricht verdauen, denn auch Kreisläufer Maximilian Tobae verletzte sich am Fuß. „Es sieht zum Glück nicht so schlimm aus“, betonte TVK-Trainer Dirk Wolf. „Zur Vorsicht haben wir Maxi geschont, ich glaube aber schon, dass er am Mittwoch im Nachhospiel gegen Siebengebirge wieder zur Verfügung steht.“

INFO So ist der TVK gegen Langenfeld angetreten Aufstellung und Torschützen des TV Korschenbroich: Max Jäger (1), Stefan Graedtke - Henrik Schiffmann, Lukas Bark (1), Sascha Wistuba (5), Steffen Brinkhues, Nicolai Zidorn (5), Mats Wolf (2), Maximilian Tobae, Justin Kauwetter (3), David Biskamp (6/2), Marcus Neven (1), Philip Schneider (5), Felix Barwitzki (3)

In der Waldsporthalle sorgten 350 Zuschauer für eine tolle Atmosphäre, allerdings mussten sie 15 Minuten darauf warten, bis die Hausherren, die bis dahin solide auftraten, so richtig auf Touren kamen. Dann zogen sie jedoch alle Register, ließen den Gästen aus Langenfeld kaum noch Luft zum Atmen und zogen von 6:4 bis zum Halbzeitpfiff auf 17:7 davon. „Das war schon eine richtig starke Vorstellung und da waren wir sicherlich auch eine Klasse besser“, sagte Wolf. Aus einer kompakten Deckung heraus wurde der Ball mit einem enormen Tempo nach vorne getragen. Erwähnenswert auch die Leistung von Torhüter Max Jäger, der erneut glänzend aufgelegt war und häufig zum Schreckgespenst der gegnerischen Angreifer wurde. Es war in dieser Phase bemerkenswert, wie der TVK auftrumpfte.

Nach dem Seitenwechsel ging es allerdings zunächst nicht so weiter. „Wir haben es wieder einmal geschafft, die Anfangsphase der zweiten Halbzeit zu verdaddeln“, ärgerte sich der Korschenbroicher Trainer ein wenig, zeigte aber auch Verständnis. „Es ist aber auch verständlich, dass einige Spieler etwas müde wurden und nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ihnen wird momentan auch sehr viel abverlangt.“

Langenfeld nutzte die Gunst der Stunde und kämpfte sich auf 16:19 heran. Nun wollte Wolf neue Impulse setzen und nahm eine Auszeit, die auch schnell die gewünschte Wirkung erzielte. In dieser Phase waren es hauptsächlich Felix Barwitzki und Nicolai Zidorn, die ihrer Mannschaft den nötigen Kick gaben. „Felix hat sich sehr schnell in unser System integriert. Außerdem ist er nach seiner langen Pause auch nicht frischer als viele andere und Nicolai hat uns durch einige einfache Tore wieder in die Spur gebracht.“ Die Hausherren setzten sich dann bis zur 51. Minute auf 27:19 ab, womit die Partie vorzeitig entschieden war.