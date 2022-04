Zitterpartie beim PSV Mönchengladbach : VfB Korschenbroich gibt vier Tore Vorsprung fast aus der Hand

Fußball-Kreisliga Mit 4:0 führt der VfB Korschenbroich deutlich beim PSV Mönchengladbach und sieht sich schon als der sichere Sieger, dann kommen die Gladbacher noch einmal heran. Die drei wichtigen Punkte nimmt der VfB dennoch mit.

Ersatzgeschwächt traten sowohl Gastgeber Polizei SV als auch die Gäste aus Korschenbroich zu diesem Sechs-Punkte-Spiel an. Beim PSV machte sich das Fehlen von Abwehrorganisator Frederic Marohn vor allem in der ersten Halbzeit bemerkbar. Der VfB musste auf den weiterhin rotgesperrten Torjäger Dennis Lammertz verzichten, Trainer Andre Dammer beförderte gleich zwei Spieler aus der Reserve in die Startelf.

Die frühe Gästeführung in der fünften Minute resultierte aus einer fehlenden Zuordnung in der PSV-Abwehr, die Lukas Janz gnadenlos ausnutzte. Noch nicht vom Schockmoment erholt, klingelte es Sekunden später erneut im Tor der Gastgeber. Giulio Sinesi legte für Nico Rippegather auf, der für den VfB flach ins lange Eck einschob. Die Korschenbroicher setzten nach und Sinesi bot sich eine erneute Chance, sein Schuss wurde aber zum Eckball abgefälscht. Zwei Minuten später wurde Erduan Redjepov geschickt, seinen Heber über seinen Gegenspieler fing aber der PSV-Torhüter sicher ab. Erst in der 42. Minute ergab sich die erste klare Möglichkeit für den Polizei SV, doch VfB-Goalie Tim Noever angelte dem Angreifer das Spielgerät vom Fuß, leitete sofort den Gegenangriff ein, den Redjepov mit dem 3:0 abschloss (42.). Mit dem Halbzeitpfiff sah Torschütze Redjepov dann die Gelb-Rote Karte, nachdem dieser zuerst eine Gelbe Karte für einen Gegenspieler forderte und anschließend eine abfällige Handbewegung in Richtung Schiedsrichter losließ.