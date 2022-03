Marathonläufer aus Brüggen knackt magische Grenze : Volker Gierling macht in Königsforst die Hundert voll

Leichtathletik Vom Altherren-Fußballer zum Marathonläufer: Volker Gierling hat im Ausdauersport seine neue Leidenschaft gefunden. Nach seinem 100. Marathonlauf hat der 55-Jährige noch weitere Ziele.

Im Ziel des Königsforster Marathonlaufes riss Volker Gierling jubelnd beide Hände hoch – mit einem außergewöhnlichen Transparent in den Händen: Der Brüggener hatte seinen 100. Marathonlauf absolviert. In Königsforst kam er nach 3:49,10 Stunden über die Ziellinie. Dort warteten bereits Freunde und Vereinskameraden, um ihn zu beglückwünschen.

Seit 15 Jahren nimmt Volker Gierling an Marathonläufen teil, der heute 55-Jährige erinnert sich noch sehr genaue an seinen ersten 42,195-Kilometer-Lauf. „Das war 2007 beim Monschau-Marathon. Da fuhren aus unserem Lauftreff Brüggen immer welche hin, weil sie ihn in der Eifel so schön und abwechslungsreich fanden“, sagt der Postmitarbeiter. Der TuRaner absolvierte die 100 Marathonläufe und längeren Distanzen (immerhin ist Gierling auch 22 Ultradistanzen gelaufen) nicht für die Aufnahme in den „100 Marathon-Club“. „Ich wollte das einfach nur für mich selbst erreichen und mir beweisen, dass ich das schaffen kann.“ Seine Bestzeit von 3:07,53 Stunden lief er als 47-Jähriger beim Düsseldorf-Marathon.