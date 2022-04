Kam im Winter vom 1. FC Viersen : Wieso Berat Arslan in Amern einen holprigen Start erlebt

Berat Arslan, hier noch im alten Trikot, ist im Winter vom 1. FC Viersen nach Amern gewechselt. Sein Start beim neuen Klub verlief allerdings holprig. Foto: FuPa

Fussball-Landesliga Im Winter wechselte der 24-jährige Berat Arslan vom 1. FC Viersen zu VSF Amern in die parallelle Landesliga Gruppe 2. Doch der Start bei seinem neuen Verein lief alles andere als glatt. Die Hintergründe hinter seinem durchwachsenen Auftakt in Amern.

Von Heiko Van der Velden

Die VSF Amern konnten am vergangenen Sonntag im Spiel beim PSV Wesel-Lackhausen (2:2) endlich auf Winterzugang Berat Arslan zurückgreifen. Bis zum Ende der Hinrunde lief der 24-Jährige noch für den 1. FC Viersen in der Parallelgruppe auf, aus dieser Zeit musste der Mittelfeldspieler noch eine Rot-Sperre absitzen und stand den Amernern in den ersten beiden Meisterschaftsspielen in 2022 daher nicht zur Verfügung. „Das Warten war natürlich sehr unangenehm, wenn man nur zuguckt und von außen nicht eingreifen kann“, erklärt Arslan.

Am Sonntag war es dann endlich so weit. Doch der „Sechser“ konnte nur die ersten 52 Minuten in der Auswärtspartie der Amerner mitwirken. Nach einem Zweikampf musste VSF-Coach Willi Kehrberg seinen Schützling wieder vom Feld nehmen. Eine genaue Diagnose steht derweil noch aus. Möglich ist eine Verletzung an der Leiste oder am Hüftbeuger. Damit steht fest, dass Arslan den Amernern in den kommenden Wochen fehlen wird. Sicherlich bitter für ihn und die Mannschaft, da er sich gerade erst eingelebt hatte und nun die Spiele seines neuen Teams wieder nur von außen betrachten darf.

Unterdessen ist Arslan froh, dass er zukünftig seine Leistung in Amern zeigen darf. „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, das hat mich gefreut. Hier ist alles sehr familiär. Jeder versteht sich mit jedem“, sagt Arslan, der gleichzeitig aber auch zugibt, dass er vor ein paar Jahren nicht wusste, wo Amern überhaupt liegt. Das hat sich nun geändert. Im elften Jahr in Folge gehören die VSF Amern nun schon der Landesliga an und sind damit dort eine feste Größe. Das soll auch in Zukunft so sein. „Wir wollen am Saisonende ganz weit oben stehen und so viele Punkte wie möglich mitnehmen“, sagt Arslan, der seinem neuen Verein dabei durchaus einiges zutraut. „Amern ist eine gute Adresse, sportlich den nächsten Schritt zu machen. Das Fundament hier ist stabil“, fügt er weiter an.