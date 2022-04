Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Donsbrüggen vor dem Abstieg

Kreis Kleve Das Schlusslicht verliert in der Abstiegsrunde mit 0:5 gegen die Sportfreunde Broekhuysen II. Auch der SV Herongen und der SV Veert siegen.

Für den SV Donsbrüggen rückt der Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern in immer weitere Ferne. Am zweiten Spieltag der Abstiegsrunde verlor das Team von Trainer Meik Kozak die Heimpartie gegen die Sportfreunde Broekhuysen II sang- und klanglos mit 0:5 (0:3) und bleibt mit nur vier Zählern das Schlusslicht.

Die Gäste stellten die Weichen schon früh auf Auswärtssieg. Tom Beterams (7.), Richard Heghmans (21.) und Mikel Moorhead (27.) sorgten für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung zur Pause. Erneut Tom Beterams (50.) und Richard Heghmans (55.) erzielten die weiteren Treffer in der einseitigen Partie. „Wir waren heute eine Klasse schlechter als der Gegner“, stellte Meik Kozak anschließend ehrlich fest. Sein Gegenüber war verständlicherweise zufrieden. „Das war ein verdienter Sieg. Mit zwei Erfolgen ist uns ein perfekter Start in die Abstiegsrunde geglückt“, sagte der Broekhuysener Trainer Timo Ingenlath.

Trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung hatte der Vorletzte SG Keeken/Schanz in der Heimpartie gegen den SV Herongen mit 2:4 (1:1) das Nachsehen. Ein Eigentor der Gäste (3.) sorgte für das 1:0 der SG. Damian Lewandoski (16.) glich zum 1:1 aus. Frederik Reymer (60.) brachte den Gastgeber erneut in Führung. Doch dann ging dem Team die Puste aus. Marcel Peters (78.) und Pascal Mertens (83., 90.+3) drehten die Partie mit ihren Toren. „Am Ende war es eine verdiente Niederlage“, sagte SG-Coach Stefan Stang. „Wir sind nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen – das Team hat die richtige Moral“, lobte Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen.

In einer hitzigen und hart umkämpften Partie siegte der SV Veert mit 3:1 (1:0) gegen den TSV Weeze II. Arlindi Gashi gelang nach 36 Minuten das 1:0 für Veert. Nach dem Wechsel erhöhte Nico van Bergen (59.) auf 2:0. Die Gäste verkürzten in Minute 66 durch Ron Koenen. Doch Louis Genego (73.) behielt kurz darauf die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum Endstand. Fünf Minuten vor Spielende sah Bastian Grütter vom SV Veert wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte. „Wir haben zu viele Chancen vergeben“, sagte der Weezer Coach Tim Dünte. Der Veerter Trainer Daniel Neuer freute sich über den zweiten Sieg in Folge. „Der Erfolg war unter dem Strich nicht unverdient“, so Neuer.