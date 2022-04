Fußball : VfB 03 Hilden tritt selbstbewusst in Bocholt an

Schon im Hinspiel setzte der VfB 03, wie hier Talha Demir (rechts), die Bocholter mächtig unter Druck. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nach ihrer bislang besten Saison in den vergangenen neun Oberliga-Jahren haben die Hildener Fußballer Geschmack an der Höhenluft gefunden. Und mit dem 1. FCB haben sie nach der Hinspiel-Niederlage noch eine Rechnung offen.

1. FC Bocholt – VfB 03 Hilden. In diesen Tagen geht es in der Fußball-Oberliga Niederrhein Schlag auf Schlag. Erst am Mittwoch fanden die letzten beiden Begegnungen der Hinrunde statt, darunter das Duell des 1. FC Bocholt beim SC Union Nettetal. Mehr als ein halbes Dutzend Corona-Fälle in den Bocholter Reihen machten die Verschiebung der Begegnung, die ursprünglich für Samstag, 19. März, angesetzt war, notwendig. Unter anderem erwischte es auch Jan Winkeding. Der FCB-Cheftrainer hatte sich erst kurz zuvor über den Einzug ins Viertelfinale des Niederrheinpokals gefreut. Dabei reichte seiner Mannschaft am Mittwoch zuvor ein knapper 1:0-Erfolg über den Liga-Rivalen 1. FC Kleve, der 2020 noch im Finale stand. Auf die Bocholter wartet nun das attraktive Pokalduell gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Anpfiff ist am 6. April um 19.30 Uhr im wohl ausverkauften Stadion Hünting.

Drei Tage zuvor erwartet der Oberliga-Zweite auf dem einheimischen Naturrasen aber erst einmal den Verfolger VfB 03 Hilden. Durch den 2:0-Erfolg zum Abschluss der Hinrunde über den SC Union Nettetal wahrte das Winkeding-Team seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Gäste, die zweifellos das Überraschungsteam dieser Saison sind. Erstmals in ihrer neunjährigen Oberliga-Zugehörigkeit kommen die Hildener auf 53 Punkte – und in der Meisterschaftsrunde stehen noch zehn weitere Partien auf dem Programm. Für den Vorstand des VfB 03 mit Maximilian Kulesza an der Spitze Grund genug, beim Westdeutschen Fußballverband die Regionalliga-Lizenz zu beantragen. „Der Antrag ist auch eine Art Wertschätzung für das bisher Geleistete – von Spielern und allen ehrenamtlichen Helfern“, stellt Tim Schneider fest. Der Chefcoach sieht aber längst noch kein Ende der Erfolgsgeschichte. „Wir denken von Spiel zu Spiel“, sagt er und schiebt dann hinterher: „Aber natürlich wollen wir jede Partie gewinnen, dafür spielen wir ja Fußball.“

Schon im Hinrundenduell lieferten die Hildener eine gute Leistung, machten einen 0:1-Rückstand durch das Tor von Pascal Weber zum 1:1 wett. Zwei Minuten später bereitete jedoch die gelb-rote Karte für den übermotivierten Isaak Kang den Boden für die Bocholter, die in Überzahl mit 2:1 in Führung gingen. Marcel Platzek erhöhte auf 3:1. Der FCB-Angreifer führt aktuell die Torjägerliste in der Oberliga mit 31 Treffern an. Sein Verfolger? VfB 03-Stürmer Pascal Weber, der bis jetzt 18 Tore erzielte und sich in einer Top-Form befindet. Der Weg zum Erfolg führt am Sonntag wohl auch über diese beiden Ausnahme-Offensivkräfte.

Rechtzeitig zum Start der Aufstiegsrunde haben die Hildener ihren Kader wieder gut gefüllt. 16 Feldspieler und zwei Torleute stehen Trainer Schneider für die richtungsweisende Begegnung am Sonntag zur Verfügung. Und sein Team ist nicht zuletzt aufgrund der unglücklichen Hinspielniederlage hochmotiviert. „Wir haben nichts zu verlieren und gehen selbstbewusst in die Partie – wir werden alles raushauen“, erklärt Schneider und kündigt an: „Wir wollen den Gegner unter Druck und Nadelstiche setzen. Natürlich brauchen wir dann auch wieder Ballbesitzphasen, um uns zu erholen.“ Vergangenen Sonntag holten die Hildener bei der TuRU 80 erstmals einen Sieg auf dem dortigen Naturrasen. Ein gutes Omen? „Der Rasenplatz in Bocholt ist größer“, wendet Schneider ein und erläutert: „Das Verschieben in der Abwehr wird laufintensiver.“ Doch sein Team entwickelt mit den Erfolgen der vergangenen Monate neue Kräfte.

Die verbleibenden zehn Oberliga-Begegnungen wollen die Hildener „mit der maximalen Punkteausbeute beenden“. Zugleich unterstreicht Schneider: „Der Antrag auf die Regionalliga-Lizenz gibt der Mannschaft noch einmal neuen Schwung, aber wir haben absolut keinen Druck – wir können nur gewinnen.“