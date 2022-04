1. FC Mönchengladbach kassierte nächste Pleite : Die Hoffnung bei den Westendern schwindet

Der 1. FC Mönchengladbach – hier mit Hannes Lingel (r.) – kassierte zum Auftakt der Abstiegsrunde eine Pleite gegen die SF Niederwenigern. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Zum Start der Abstiegsrunde in der Oberliga unterliegt der 1. FC Mönchengladbach gegen den Tabellenvorletzten SF Niederwenigern mit 1:2 und bleibt Schlusslicht. Der Abstand der Westender auf das rettende Ufer wird immer größer.

Die Sieglosserie des 1. FC Mönchengladbach in der OberligaNiederrhein hält an. Zum Auftakt in der Abstiegsrunde gab es am Samstagabend eine knappe 1:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Auf Seiten der Hausherren feierten dabei mit Luis Lisiecki und Filip Milenovic gleich zwei A-Jugendliche ihr Debüt in er Oberliga.

In einem ersten Durchgang mit nur wenigen Höhepunkten sorgte Dominik Enz (17.) für die Führung der Gäste. Einen Angriff über die linke Seite mit einem Pass in den Rückraum schloss Enz zum 1:0 ab. Die Westender waren in der Folge um den Ausgleichstreffer bemüht, allerdings fehlte der letzte entscheidende Pass. Kurz vor dem Pausentee fiel dann fast das 2:0 für den Tabellenvorletzten. Nach einer schönen Passstafette landete der Ball schließlich bei Gästekapitän Florian Machtemes (40.), der anschließend in den Strafraum hineinzog, hier aber an Torwart Cameron Kemp scheiterte.

Info Iwata-Anschlusstreffer kommt für 1. FC zu spät Aufstellung: Kemp – Lüft, Eligon, Lingel, Torrens – Türkay, Aleisame (71. Dalton), Caraj (54. Lisiecki), Iwata – Seferi (81. Milenovic), Alexandrov (46. Minkiti) Tore: 0:1 Enz (17.), 0:2 Gerhardt (54.), 1:2 Iwata (89.)

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste angefangen hatte: mit einem Tor für die Gäste. Jason-Lee Gerhardt (54.) nutzte ein Missverständnis in der Hintermannschaft der Mönchengladbacher zum 2:0 seiner Mannschaft. Die Fadel-Elf gab sich nicht geschlagen, war aber wie auch im ersten Durchgang in der Offensive meist zu harmlos. Dennoch waren die Mönchengladbacher weiterhin im Spiel und versuchten ihr Möglichstes. Als Kemp einen langen Ball nach vorne in den Strafraum brachte, hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen. Jordi Barrera nahm unter Druck von Ryo Iwata den Ball nämlich mit der rechten Schulter mit. Der Pfiff von Schiedsrichter Cedric Gottschalk blieb allerdings aus. Ein Tor hätte dem FC zu dieser Zeit durchaus gutgetan. Dafür zeigte der Unparteiische kurze Zeit später auf der anderen Seite auf den Punkt, als Torwart Kemp (73.) einen Gästespieler zu Fall brachte. Doch Kemp parierte den anschließenden Foulelfmeter und somit war weiterhin Spannung in der Partie.

In der Schlussminute fiel dann auch ein FC-Treffer. Ein Einwurf von Marcel Lüfter landete bei Metin Türkay, der sich mit einem schnellen Dribbling gegen gleich zwei Gegenspieler durchsetze und anschließend einen Pass in die Tiefe auf Iwata (89.) spielte. Der quirlige Mittelfeldspieler behielt im eins gegen eins die Nerven und verkürzte mit seinem sechsten Saisontreffer auf 1:2. Wenige Augenblicke später wurde die Partie aber abgepfiffen. Der 1. FC Mönchengladbach verpasst es durch die Niederlage womöglich noch einmal an die Nichtabstiegsplätze heranzukommen und bekleidet mit zwölf Punkten weiterhin den letzten Tabellenplatz in der Oberliga. Die Sportfreunde Niederwenigern schöpfen dagegen neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.