Oberligist schlägt sich wacker gegen Bocholt : Union Nettetal geht mit Selbstvertrauen in Abstiegsrunde

Union Nettetal und Leon Falter (M.) – hier im Duell mit dem 1. FC Kleve – unterlagen am Mittwochabend gegen den 1. FC Bocholt. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Im letzten Nachholspiel der Einfachrunde in der Oberliga hat der SC Union Nettetal gegen den Tabellenzweiten 1. FC Bocholt mit 0:2 verloren. Die Leistung gegen den Aufstiegsaspiranten macht aber Mut für die am Samstag startende Abstiegsrunde.

Von Heiko Van der Velden

Jetzt hat auch der SC Union Nettetal die „Einfachrunde“ in der Oberliga beendet. Im Nachholspiel am Mittwochabend gab es zum Abschluss eine 0:2-Heimniederlage gegen Aufstiegsaspirant 1. FC Bocholt. „Es war ein sehr guter Auftritt von uns. Am Ende haben wir uns leider nicht belohnt“, erklärte SCU-Coach Andreas Schwan unmittelbar nach dem Spiel.

Eine Tatsache, die man nach der schnellen Torfolge der Gäste in der Anfangsphase gar nicht glauben mag: Die Nettetaler waren dem Traumstart gegen eine starke Bocholter Mannschaft nahe. Die erste Torchance in der Partie gehörte nämlich den Hausherren, als Drilon Istrefi aus halbrechter Position den Ball wenige Zentimeter neben den linken langen Torpfosten setzte.

Ein äußerst kurioser Treffer sorgte dann für den 0:1-Rückstand. Ein Schussversuch von Marvin Lorch (3.) schien eigentlich am Tor vorbeizugehen, als Mittelfeldspieler Jan Pöhler den Ball ins Gesicht bekam und von dort aus statt rechts am Tor vorbei, links ins Tor flatterte. Per Kopf sorgte Tim Winking (8.) wenig später bereits für das 0:2 aus Sicht der Nettetaler, die sich trotz zweier früher Gegentore nicht unterkriegen ließen.

Die über 400 Zuschauer sahen in der Folge ein interessantes Spiel, bei dem sich die Nettetaler Leidenschaft gegen den Favoriten aus Bocholt stemmten und dem Gegner im Spielaufbau immer wieder Probleme bereiteten. Nebenbei erarbeiteten sich die Spieler des SCU auch die eine oder andere Torchance. Nachdem Leon Falter (59.) beim Lauf auf das Tor zwar gefoult wurde, aber dennoch weiterspielte, entschied Schiedsrichter Thibaut Scheer auf Freistoß, anstatt den Vorteil im anschließenden eins gegen eins abzuwarten. Im Anschluss war es der eingewechselte Amir Hossein Ahmadi (63.) dessen Schussversuch auf der Linie von einem Bocholter Abwehrspieler geklärt werden konnte.

„Wir konnten mit allem was wir haben Bocholt durchaus vor Probleme stellen. Leider war es eine relativ unglückliche Anfangsphase, bei dem am Ende die effektivere Mannschaft gewonnen hat. Wir haben nach zehn Minuten nicht aufgesteckt und weiter mutig Fußball gespielt“, zeigte sich Schwan trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.