Elf Endspiele für Union Nettetal und den 1. FC Mönchengladbach : So funktioniert die Abstiegsrunde in der Oberliga

Justin Coenen (r.) und der SC Union Nettetal haben in der Abstiegsrunde der Oberliga gute Chancen auf den Klassenerhalt. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Für Union Nettetal und den 1. FC Mönchengladbach startet am Wochenende die Abstiegsrunde in der Oberliga. Wir erklären wie der Modus genau funktioniert und welche Chancen die beiden Teams auf den Klassenerhalt haben.

Am Wochenende beginnen die Auf- und Abstiegsrunden in der Oberliga. Für Union Nettetal und den 1. FC Mönchengladbach geht es um den Klassenerhalt. Wir haben alles Wichtige für die entscheidende Saisonphase zusammengefasst.

Für den 1. FC Mönchengladbach sieht es als Schlusslicht der Oberliga nicht gut aus. Foto: RP/Benefoto

Der Modus Die Oberliga Niederrhein endet in diesem Jahr nach der Hinrunde, der sogenannten „Einfachrunde“, und teilt sich ab Platz elf in eine Auf- und eine Abstiegsgruppe. Die Punkte der Hinrunde bleiben erhalten. Daraus folgt, dass die Teams nur gegen die Mannschaften aus ihrer jeweiligen Gruppe die Rückrunde bestreiten – Union Nettetal und der 1. FC Mönchengladbach spielen daher nur noch gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Für die Teams aus der Abstiegsrunde stehen elf Spieltage bis zum Saisonende am 12. Juni an. Nicht unwichtig: Bei Punktgleichheit am Saisonende entscheidet nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich. „Das finde ich nicht gut. Die Entscheidung hätte ich mir sportlich fairer mit Tordifferenz gewünscht, da dies über die lange Saison gesehen aussagekräftiger ist“, sagt Nettetals Trainer Andreas Schwan dazu. Der Fußballverband Niederrhein hat diesen Modus der Ligateilung für diese Oberliga-Saison gewählt, um dadurch künftig wieder die normale Staffelgröße von 18 Mannschaften zu erreichen. Durch vermehrte Aufstiege aufgrund des coronabedingten Saisonabbruchs 2020 und der darauffolgenden Annullierung der Spielzeit 2020/21 war die Liga auf 23 Teams angewachsen.

Die Abstiegsregel Mindestens sechs, maximal sieben Klubs verabschieden sich am Saisonende aus der Oberliga und müssen den Gang in die Landesliga antreten. Bedeutet: Die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf steigen definitiv ab, Rang sechs wird zum Abstiegsplatz, wenn es aus der Regionalliga vier Absteiger für die Oberliga Niederrhein gibt. Kein unrealistisches Szenario, da mit dem VfB Homberg und KFC Uerdingen bereits zwei Absteiger quasi für die Spielklasse am Niederrhein feststehen und mit der Reserve der Borussia sowie dem SV Straelen sich zwei weitere Teams im Abstiegskampf befinden.

Die Ausgangslage für Union Nettetal Das Team von Andreas Schwan hat die Hinrunde mit 26 Punkten auf Platz 13 abgeschlossen – was nun in der entscheidenden Abstiegsrunde zum Start Platz zwei bedeutet. Grundsätzlich eine gute Ausgangslage. Der Vorsprung auf den ersten fixen Abstiegsplatz, dem SC West auf Rang sieben in der Abstiegsrunde, liegt bei sechs Punkte. „Die sechs Punkte Vorsprung haben wir uns hart erarbeitet und demnach den Klassenerhalt selbst in der Hand. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel. Wir wollen diesen Vorsprung nun verteidigen und ausbauen. Dafür haben wir elf Endspiele“, sagt Schwan. Bei vier Absteigern aus der Regionalliga hätte Nettetal jedoch nur noch drei Punkte Vorsprung auf Platz sechs und den TV Jahn Hiesfeld. „Ich halte das Rennen um den Ligaverbleib für völlig offen, weil die Abstände zu den Mannschaften untereinander so eng sind“, sagt Schwan weiter. Er rechnet damit, dass fünf Siege aus den elf Spielen für den Klassenerhalt reichen müssten.

Die Ausgangslage für den 1. FC Mönchengladbach Für den 1. FC sind die Vorzeichen deutlich schlechter: Das Team von Trainer Amin Fadel geht auf dem letzten Tabellenplatz in die Abstiegsrunde. Gerade einmal zwölf Zähler haben die Westender auf dem Konto. Der Abstand zu Platz sieben beträgt bereits elf Punkte. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind entsprechend gering. Zur Bewertung der sportlichen Situation wollte sich der Verein auf Anfrage nicht äußern.

Die Bilanz aus der Hinrunde Auf alle elf Gegner der Abstiegsrunde trafen Nettetal und der 1. FC bereits in der Hinrunde. Dabei holte der SCU gegen diese Teams 16 seiner 26 Punkte. Sollte das Team von Andreas Schwan diese Bilanz wiederholen, wäre der Klassenerhalt in der Oberliga im Prinzip gesichert. Siege gab es gegen den FSV Duisburg (2:1), Jahn Hiesfeld (3:1), Spvgg Sterkrade-Nord (2:1), Sportfreunde Niederwenigern (2:0) und mit 3:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach. Dazu ein Remis gegen den SC Velbert (1:1). Ergebnisse, die auch aufgrund der Regelung des direkten Vergleichs bei gleicher Punktzahl am Ende entscheidend sein können. Eine deutliche Niederlage gab es nur gegen den SC West (1:4).

Der 1. FC Mönchengladbach holte immerhin zehn seiner zwölf bisherigen Zähler gegen die kommenden Gegner aus der Abstiegsrunde – was den Vereinsverantwortlichen zumindest ein bisschen Hoffnung geben könnte. Siege gab es gegen FSV Duisburg (4:3), SC West (3:0) und den Cronenberger SC (2:1), die Partie gegen TuRU Düsseldorf endete 2:2. Dafür gab es hohe Niederlagen gegen den SC Velbert (0:4), Teutonia St. Tönis (0:7) und Jahn Hiesfeld (0:8).

Der Auftakt Der 1. FC Mönchengladbach trifft am Samstag daheim auf die Sportfreunde Niederwenigern. Es ist das Duell der beiden Tabellenschlusslichter. Sollte der 1. FC noch auf ein Klassenerhalt-Wunder hoffen, muss dieses Spiel zwingend gewonnen werden. Das Hinspiel verlor man mit 1:2.