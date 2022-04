Vereine klagen über Nachwuchsprobleme bei den Jungs : Im Volleyball fehlen die männlichen Jugendspieler

Ein Volleyball (Symbol) Foto: Pixabay

Volleyball Über den Zulauf in den Nachwuchsbereichen können sich Volleyball-Vereine der Region aktuell nicht beschweren, allerdings kommen vor allem Mädchen in die Teams – Jungs sind hingegen Mangelware. Das sorgt für vielerlei Probleme. Woran das liegt und was die Verantwortlichen dagegen unternehmen.

Von Daniel Brickwedde und Sebastian Kalenberg

Rund sieben Jahre war die Stelle des Fachschaftsvorsitzenden im Bereich Volleyball im Stadtsportbund Mönchengladbach (SSB) unbesetzt. Nun übernimmt Karl Kothen diese Position. Das ist das Ergebnis einer Sitzung, zu der die Volleyballvereine vor etwas mehr als einer Woche vom SSB eingeladen waren – und an der der TV Mülfort-Bell, der Rheydter TV, TV 1848, der TV Hardt und die Turnerschaft Lürrip teilnahmen. Denn es gab vorab durchaus Gesprächsbedarf: Es geht um die Wahrnehmung des Volleyballs – und um die Nachwuchsarbeit.

Denn vor allem der TV Mülfort-Bell sieht sich nach dem Aufstieg seiner Herren-Mannschaft aus der Landes- in die Verbandsliga mit diesem Problem konfrontiert. In der Verbandsliga schreiben die Regularien für die Vereine nämlich eine eigene Jugend vor. Die fehlt Mülfort bislang mangels Nachfrage. „Unter den Anwesenden haben wir festgestellt, dass kein generelles Jugendproblem im Volleyball besteht, denn es gibt sehr viele Mädchen-Mannschaften. Nur im Bereich der männlichen Jugend ist es schwierig“, sagt Torsten Müller, Trainer beim TV Mülfort-Bell. Derzeit befinden sich lediglich vier Jugendspieler im Verein, die momentan im Herrenbereich mittrainieren. Für eine männliche Jugendmannschaft reicht das noch nicht. Sowieso hat neben dem Rheydter TV kein Verein in Mönchengladbach ein Jungen-Team. Eine Saison Karenzzeit gewährt der Verband, dann muss Mülfort mindestens eine Jugendmannschaft stellen, eine U19 ist aktuell in Planung.

Unterstützung bei der Gründung einer Jugendabteilung erhält der Aufsteiger von mehreren Seiten. Gerne hätte beispielsweise Ina Meuter, Volleyball-Abteilungsleiterin beim TV 1848 Nachwuchsspieler vermittelt. „Wir haben selber kein männliches Jugendteam, aber einige Jungs, die in der sogenannten Auffangmannschaft spielen“, erklärt Meuter. „Gerne hätten wir diese Spieler zum TV Mülfort-Bell vermittelt, weil sie dort auch am Spielbetrieb teilnehmen könnten. Allerdings ist ihnen die Fahrt nach Rheydt zu weit.“ Auch Manfred Rolfes, seit 30 Jahren Vorsitzender des Volleyballkreises Mönchengladbach und selber Trainer beim Rheydter TV, würde dem Verein gerne mit Spielern helfen – wenn es diese denn gäbe: „Das Problem der fehlenden Jungen im Volleyball besteht seit vielen Jahren. Auf zehn Mädchen, die sich anmelden, kommt maximal ein Junge – wenn wir Glück haben“, erzählt Rolfes. 1983 gründete der damalige Sportlehrer am Jugo-Junkers-Gymnasium eine Volleyball-AG, mittlerweile ist Rolfes zwar kein Lehrer mehr, die AG leitet er aber weiterhin als offenes Volleyballtraining für alle Mönchengladbacher Schüler bis 14 Jahren. Das Interesse sei riesig, wie er erzählt. „Aktuell haben wir sogar einen Aufnahmestopp, weil wir für maximal 24 Kinder Platz haben. Nach den Osterferien rücken die nächsten Interessierten von der Warteliste nach“, so Rolfes. Die besseren Spieler werden dann vom Kreisvorsitzenden an die Vereine vermittelt – wobei es in dem Fall eben vor allem Spielerinnen sind. „90 bis 95 Prozent sind Mädels, Jungen kommen leider selten.“ Im vergangenen Jahr waren mal sieben Jungs beim offenen Training, die nun geschlossen beim Rheydter TV spielen – dies sei aber eine Ausnahme.

Dass es vor allem Spielerinnen im Nachwuchs gibt, aber kaum männliche Akteure, das stellen auch die Vereine im Raum Viersen fest. „In der Jugend sind es überwiegend Spielerinnen“, sagt Birgit Janz, Jugendwartin für Volleyball beim ASV Süchteln. Im Spielbetrieb selbst befindet sich aber nur noch eine U18-Mädchen-Mannschaft, mit elf Spielerinnen. Ein Damen-Team hat der Verein seit 2020 nicht mehr – auch da es für die Abgänge, oft wegen eines Umzugs zum Studium, keinen Nachschub von unten gab. Im Unterbau befindet man sich daher wieder in einer Aufbauphase, sagt Janz. „Während der Corona-Zeit hatten wir einen kleinen Einbruch, bei dem viele Kinder aufgehört haben. Seit dem vergangenen Jahr haben wir aber wieder Zulauf, sogar mehr als vor Corona.“ Für weitere Mannschaften neben der U18 reicht es aber noch nicht, auch da Janz feststellt: „Es ist teilweise im Wandel: Nicht alle wollen sich mehr verpflichten für den Spielbetrieb.“

In der Volleyball-Abteilung des TV Lobberich gab es während der langen Lockdowns ebenfalls viele Abgänge. „Uns ist die Mitte weggebrochen, die 13- bis 16-Jährigen“, sagt Abteilungsleiterin Ute Gutsche. Dafür gebe es bei den Elf- bis 13-Jährigen derzeit guten Zulauf, allerdings ausschließlich Mädchen. „Die haben den Sport neu für sich entdeckt. Oft wird erst etwas anderes ausprobiert, bevor die Kinder zum Volleyball kommen“, sagt Gutsche. Gerade im Raum Lobberich dominiere der Handball, Volleyball sei da nur eine Randsportart. Ein generelles Nachwuchsproblem sieht aber auch Gutsche: „Man müsste den Sport viel mehr in den Schulen durch AGs anbieten, damit die Kinder früh damit in Berührung kommen.“

Das fordert auch Manfred Rolfes für Mönchengladbach: „In den Schulen wird kaum noch Volleyball gespielt – auch im Unterricht nicht. Die Lehrerschaft hat wenig Ausbildung in dem Bereich genossen, deshalb kommt der Sport in der Schule oft zu kurz“, beschreibt er die Gründe für den Rückgang der männlichen Jugendspieler. „Die Mädchen finden auf anderen Wegen noch zum Volleyball, aber die Jungs nutzen dann lieber andere Sportangebote.“ Hinzu käme eine weitere Problematik– die Hallensituation. Davon kann auch Meuter beim TV 1848 ein Lied singen: „Es gibt in der Stadt nicht genug freie Hallenzeiten. Bis zum frühen Nachmittag sind oft die Schulen noch drin, und abends kann man ab einer gewissen Uhrzeit kein Training mehr für Kinder anbieten“, so die Abteilungsleiterin. Das Problem sei oftmals also nicht der fehlende Zulauf von Jugendspielern, sondern die geringe Verfügbarkeit von Trainingsmöglichkeiten in der Stadt.