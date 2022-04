Beeck schlägt die Sportfreunde Lotte : Die Hoffnung auf den Klassenerhalt wächst wieder

59. Minute, der Moment der Entscheidung: Beecks Marc Kleefisch (l.) lässt einen Lotter aussteigen und trifft dann satt genau ins lange Eck zum goldenen Tor. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Nach dem 1:0 bei Borussia schlägt der FC Wegberg-Beeck nun auch den direkten Konkurrenten Sportfreunde Lotte 1:0. Marc Kleefisch erzielt nach einer Stunde das goldene Tor. Für unerwarteten und lautstarken Support sorgt eine Gruppe aus Baumberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Rund 20 bestens gelaunte und rund ums Waldstadion völlig unbekannte junge Männer, alle ausgestattet mit den schwarz-roten FC-Schals, hatten sich auf der linken Seite der Tribüne versammelt und feuerten die Heimmannschaft 90 Minuten ebenso leidenschaftlich wie frenetisch an – einen derartigen Support hat ­Beeck lange schon nicht mehr gehabt. Was es damit auf sich hatte, dazu später mehr.

Die lautstarke Schar hatte wie das überwiegende Gros der rund 200 Zuschauer am Ende auch ordentlich was zu feiern: Beeck landete nach dem Erfolg in Rheydt gegen Borussias U 23 nun gegen den Tabellennachbarn Lotte den zweiten 1:0-Sieg hintereinander, und da der weitere direkte Konkurrent Bonner SC wunschgemäß bei Preußen Münster 0:3 verlor, verkürzten die Kleeblätter den Rückstand auf den BSC, der nun auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, auf vier Zähler. Kommenden Samstag kommt es im Bad Godesberger Sportpark Pennenfeld (dort trägt Bonn in der Rückrunde seine Heimspiele aus) zum großen Showdown zwischen dem BSC und dem FC. Gelingt den Schwarz-Roten dort der dritte Sieg in Folge, wären sie nur noch einen Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

INFO Zabel verletzt sich beim Aufwärmen, Estevao spielt Beeck: Estevao – Passage, Hühne, Redjeb, Post – Wilms, Bach – Hoffmanns, Kleefisch (71. Abdelkarim), Fehr (87. Leersmacher) – Hasani (90.+4 Fischer)



Tor: 1:0 Kleefisch nach klasse Zuspiel von Redjeb (59.)



Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) Zuschauer: 200

„Das war ein weiterer kleiner Schritt zum großen Fußballwunder, das wir schaffen wollen“, sagte Beecks Coach Mark Zeh zum so wichtigen Sieg, mit dem der FC immerhin schon mal die 30-Punkte-Marke knackte. „Es war bis zum Schluss eine enge Kiste. Dabei haben wir auch mal das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt.“

So erzielte Lotte in der ersten Halbzeit gleich zwei Tore, die das Unparteiischengespann wegen Abseits aber jeweils wieder zurücknahm. Dazu gab es noch eine dritte knappe Abseitsentscheidung zuzungunsten der Gäste. „Ob das wirklich immer Abseits war, werde ich mir noch mal angucken“, merkte dazu Lottes Interimscoach Tim Wendel-Eichholz an.

Ansonsten spielte sich in der ersten Halbzeit das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab – echte Chancen gab es auf beiden Seiten keine. Beeck begann im Tor kurzfristig mit Tiago Estevao – Stefan Zabel hatte sich beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzt. „Wir hatten aber auch da schon weit mehr Ballbesitz als in den meisten Spielen zuvor. Darauf mussten wir uns erst einmal einstellen, und das war auf diesem miserablen Platz mit seinen vielen Löchern nicht so einfach“, analysierte Zeh.

Nach der Pause erwischte der Gast den etwas besseren Start, doch das Tor gelang mit der ersten echten Chance Beeck: Mohamed Redjeb setzte zu einem Solo an, spielte dann noch aus der eigenen Hälfte einen klasse Diagonalpass genau in den Lauf von Marc Kleefisch. Der umkurvte einen Lotter Spieler und traf aus 15 Metern mit Schmackes präzise ins lange Eck – ein sehenswertes Tor (59.). „Da gab es für mich nur noch alles oder nichts, und den Ball habe ich gut getroffen“, schilderte Kleefisch seine stürmisch bejubelte Großtat. Was ihn nach dem Spiel aber nicht von der Aufgabe entband, das Ballnetz in die Kabine zu tragen. Nachdem Fehr und Kleefisch das zweite Tor verpasst hatten (64.), drängte Lotte in der Schlussviertelstunde auf den Ausgleich. Die überhaupt erste Ecke des Spiels holte der Gast in der 75. Minute heraus, eine Minute später scheiterte Lottes mit Abstand bester Akteur, Zielspieler Exauce Andzouana, mit einer artistischen Einlage aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Estevao. Und dann vergab Maximilian Franke freistehend die ganz große Ausgleichschance (80.).

Am Ende jubelte Beeck, bedankten sich die Spieler bei den unbekannten Tribünengästen mit einer La Ola für den erstklassigen Support. Die Jungs klärten dann bereitwillig auf, wer sie sind und was sie nach Beeck getrieben hat: „Wir kommen aus Baumberg, feiern einen Junggesellen-Abschied, wollten mit einem Fußballspiel starten. Wir wussten vorher nicht, wo Beeck liegt, fanden aber den Namen FC Wegberg-Beeck cool. Also haben wir uns auf den Weg gemacht.“