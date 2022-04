Volleyball : Wenn alles gut läuft, startet Sonntag die große Aufstiegsparty

Geldern Aufstiegsrunde zur Dritten Volleyball-Liga der Frauen: Spitzenreiter Eintracht Geldern bestreitet die restlichen drei Spiele innerhalb von fünf Tagen.

Doch seitdem sind in drei Spielen gerade einmal noch vier Zähler hinzugekommen. Dennoch führt die Eintracht noch die Tabelle an und dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach am Sonntag wissen, ob sie in Zukunft eine Etage höher mitmischt oder auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West aufschlägt. So sieht das Restprogramm aus: Am Mittwoch steht ab 20 Uhr das Nachholspiel bei der SG SV Werth/TuB Bocholt , die mit zwei Punkten Rückstand Rang drei belegt, auf dem Programm. Wird das Duell mit 0:3 oder 1:3 verloren, ist die Tabellenführung futsch. Mit einer 2:3-Niederlage bleibt die Eintracht noch vorne, mit einem Sieg kann sich die Mannschaft um Trainer Eung-Zoll Chung eine optimale Ausgangsposition für die restlichen beiden Spiele verschaffen.

Diese finden am kommenden Wochenende statt. Am Samstag trifft der VC Eintracht ab 18 Uhr zunächst in der heimischen Sporthalle am Bollwerk auf den Tabellenletzten TV Hörde II, gegen den man sich im Hinspiel mit 2:3 geschlagen geben musste. Am Sonntag folgt ab 17 Uhr zum Saisonabschluss das Gastspiel beim RC Borken-Hoxfeld II, gegen den man in eigener Halle mit 2:3 das Nachsehen hatte. Hat die Eintracht nach diesem Spiel in der Tabelle immer noch die Nase vorn und den Gegner aus Borken, der aktuell vier Punkte Rückstand hat, ausreichend auf Distanz gehalten, kann die Aufstiegsfeier starten. Sollte sich die Borkener Mannschaft noch in Schlagdistanz befinden, geht das Zittern zwei Wochen weiter. Denn die Aufstiegsrunde endet erst am Sonntag, 24. April, mit dem Spiel VTV Freier Grund gegen Borken-Hoxfeld II.